Уктусский стрелок обжаловал пожизненный приговор

В Свердловский областной суд поступили апелляционные жалобы на приговор уктусского стрелка Алексея Александрова. В пресс-службе суда рассказали, что приговор оспорил сам злоумышленник, а рассматривать апелляцию будет 2-ой Апелляционный суд Санкт-Петербурга.

Как рассказал «Новому Дню» адвокат заключенного Данил Задорин, жалобу написал сам Александров, его адвокат не был уведомлен о решении подзащитного:

Как я понимаю, ему не понравился приговор, он не на это рассчитывал, и не понравилось, что его признали психически здоровым. Но я не видел текст, это то, что я понял из разговора.

Как рассказывал DK.RU Алексей Александров был признан виновным в убийстве двух девушек в Екатеринбурге. Свердловский областной суд назначил ему пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима, постановил взыскать с него 1 млн руб. компенсации морального вреда, затраты на похороны и судебные издержки.

Трагедия произошла два года назад. Утром 26 августа 2018 г. на склоне горнолыжного комплекса «Уктус» обнаружили тела двух девушек — 29-летней Ксении Солтановой и 28-летней Натальи Кузнецовой. В девушек стреляли. Ксения на момент обнаружения уже была мертва, Наталью увезли в больницу, где она умерла спустя несколько дней.

Суд решил, что Алексей Александров представляет опасность для общества и не нуждается в принудительном лечении (ранее его защита настаивала на проведении для этого дополнительной экспертизы). Весной 2020 г. подозреваемый прошел психиатрическую экспертизу и был признан вменяемым.