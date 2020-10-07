Свердловские креативные кластеры ищут деньги и резидентов
«Это очень важные инициативы. Вторая жизнь нашего богатейшего 300-летнего индустриального наследия, которое сегодня по понятным причинам не используется, но по-прежнему является центром притяжения».
Свердловские креативные кластеры на базе старинных уральских заводов за минувшее лето смогли привлечь на свои мероприятия совокупно порядка 25 тыс. человек. Для дальнейшего развития они продолжают искать инвесторов. «АртРезиденции» в Черноисточинске требуется 15 млн рублей и несколько якорных резидентов, а «Креативному заводу» в Сысерти — порядка 1,5 млрд рублей, за счет которых до 2025 года планируется реконструировать цеха 300-летнего предприятия и создать другую необходимую инфраструктуру.
Оба проекта имеют все перспективы возглавить развитие креативной индустрии на Урале. Курс на это обещают поддержать и областные власти, которые вместе с инициаторами проектов на минувшей неделе представили кластеры в финале программы «100 городских лидеров» Агентства стратегических инициатив (АСИ), который прошел в Сочи. Всего на конкурс АСИ поступило 604 заявки из 64 регионов, в финал программы вышли 27 проектов, в том числе два свердловских.
Это очень важные инициативы. Вторая жизнь нашего богатейшего 300-летнего индустриального наследия, которое сегодня по понятным причинам не используется, но по-прежнему является центром притяжения. Движущая сила этих проектов — инициативные молодые люди. Я приезжал в Сысерть на «Лето на заводе». Планирую побывать и в Черноисточинске. Важно отметить, что «АртРезиденцию» мы включили в туристический кластер «Гора Белая». Турпоток должен быть обеспечен круглогодично, а не только в период горнолыжного сезона на Урале. Помещения бывших заводов можно использовать круглый год. Это то, что сегодня востребовано, на что есть запрос. Мы надеемся, что эти два проекта получат и своих финансовых партнеров. И мы, конечно, будем включаться в этот процесс. Креативная индустрия получит самое широкое развитие, — заявил заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов 6 октября на пресс-конференции в «Доме журналистов».
«Креативный завод» появился на месте старинного железоделательного завода Турчаниновых-Соломирских. Его территория включает в себя порядка 16 000 кв.м. Тестовая активация кластера прошла этим летом и получила название «Лето на заводе»: инициаторы проекта организовали 40 мероприятий с участием представителей креативных индустрий, которые за 1,5 месяца посетили порядка 20 тыс. человек. Это ремесленные мастерские выходного дня, арт-маркет, выступления коллективов, гастрономическая программа и другие активности.
Проект «АртРезиденция» создан на месте Демидовского железоделательного завода (был основан в 1726 году) в поселке Черноисточинск. В 2012 году помещения купил местный бизнесмен Александр Быков, чтобы дать заводу вторую жизнь. Вместе с инициативной группой он решил создать творческое пространство для коммуникации, организации выставок, продаж и акселерации молодежных стартапов в сфере искусства и творчества. Новая история завода как креативного кластера началась после прохождения авторами проекта акселератора агротуристических проектов в нижнетагильском центре «Мой бизнес» (подразделение Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства).
Весной текущего года территория завода открылась для представителей креативных индустрий и многих других. Первопроходцами кластера стали музей наличников, детский кукольный театр, керамическая мастерская, творческая студия. На территории действует также пополняемая выставка-продажа работ художников, столярное производство.
Полгода назад на заводе в Черноисточинске не было инфраструктуры, которая бы позволила этот проект реализовать. За полгода нам удалось привлечь на площадку 5 резидентов. 26 сентября мы провели очень большое мероприятие — «Демидов-ФЕСТ», которое посетили свыше 4000 человек. Мы создаем те активности, которые будут работать и летом, и зимой. Летом, в частности, планируем пленэры, в том числе международного уровня. На этой неделе у нас пройдет модный показ. А в выходные ждем в гостях лидера группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова на круглый стол для творческого сообщества. Будем наращивать и количество мероприятий, и масштаб звезд, — рассказал руководитель представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском управленческом округе Сергей Федореев.
По его словам, взаимодействие инициативных людей, бизнеса, институтов развития, в том числе АСИ, дает мощную синергию: удалось решить вопрос с газификацией завода, начинается обсуждение с администрацией благоустройства прилегающей территории.
На развитие «АртРезиденции» требуется небольшой объем средств — порядка 15 млн рублей. Деньги будут привлекать на возвратной основе, в том числе в виде займов институтов развития. В планах — привлечь в качестве резидента компанию, которая построит места для постоянного проживания на территории — мини-гостиницу или хостел. Также «АртРезиденция» ищет для сотрудничества проекты общепита. В перспективе в рамках арт-кластера планируется создание порядка 60 рабочих мест.
Фото предоставлено «АртРезиденцией»