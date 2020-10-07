Свердловские креативные кластеры ищут деньги и резидентов

Свердловские креативные кластеры на базе старинных уральских заводов за минувшее лето смогли привлечь на свои мероприятия совокупно порядка 25 тыс. человек. Для дальнейшего развития они продолжают искать инвесторов. «АртРезиденции» в Черноисточинске требуется 15 млн рублей и несколько якорных резидентов, а «Креативному заводу» в Сысерти — порядка 1,5 млрд рублей, за счет которых до 2025 года планируется реконструировать цеха 300-летнего предприятия и создать другую необходимую инфраструктуру.

Оба проекта имеют все перспективы возглавить развитие креативной индустрии на Урале. Курс на это обещают поддержать и областные власти, которые вместе с инициаторами проектов на минувшей неделе представили кластеры в финале программы «100 городских лидеров» Агентства стратегических инициатив (АСИ), который прошел в Сочи. Всего на конкурс АСИ поступило 604 заявки из 64 регионов, в финал программы вышли 27 проектов, в том числе два свердловских.

Это очень важные инициативы. Вторая жизнь нашего богатейшего 300-летнего индустриального наследия, которое сегодня по понятным причинам не используется, но по-прежнему является центром притяжения. Движущая сила этих проектов — инициативные молодые люди. Я приезжал в Сысерть на «Лето на заводе». Планирую побывать и в Черноисточинске. Важно отметить, что «АртРезиденцию» мы включили в туристический кластер «Гора Белая». Турпоток должен быть обеспечен круглогодично, а не только в период горнолыжного сезона на Урале. Помещения бывших заводов можно использовать круглый год. Это то, что сегодня востребовано, на что есть запрос. Мы надеемся, что эти два проекта получат и своих финансовых партнеров. И мы, конечно, будем включаться в этот процесс. Креативная индустрия получит самое широкое развитие, — заявил заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов 6 октября на пресс-конференции в «Доме журналистов».

«Креативный завод» появился на месте старинного железоделательного завода Турчаниновых-Соломирских. Его территория включает в себя порядка 16 000 кв.м. Тестовая активация кластера прошла этим летом и получила название «Лето на заводе»: инициаторы проекта организовали 40 мероприятий с участием представителей креативных индустрий, которые за 1,5 месяца посетили порядка 20 тыс. человек. Это ремесленные мастерские выходного дня, арт-маркет, выступления коллективов, гастрономическая программа и другие активности.

Проект «АртРезиденция» создан на месте Демидовского железоделательного завода (был основан в 1726 году) в поселке Черноисточинск. В 2012 году помещения купил местный бизнесмен Александр Быков, чтобы дать заводу вторую жизнь. Вместе с инициативной группой он решил создать творческое пространство для коммуникации, организации выставок, продаж и акселерации молодежных стартапов в сфере искусства и творчества. Новая история завода как креативного кластера началась после прохождения авторами проекта акселератора агротуристических проектов в нижнетагильском центре «Мой бизнес» (подразделение Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства).

Весной текущего года территория завода открылась для представителей креативных индустрий и многих других. Первопроходцами кластера стали музей наличников, детский кукольный театр, керамическая мастерская, творческая студия. На территории действует также пополняемая выставка-продажа работ художников, столярное производство.

Полгода назад на заводе в Черноисточинске не было инфраструктуры, которая бы позволила этот проект реализовать. За полгода нам удалось привлечь на площадку 5 резидентов. 26 сентября мы провели очень большое мероприятие — «Демидов-ФЕСТ», которое посетили свыше 4000 человек. Мы создаем те активности, которые будут работать и летом, и зимой. Летом, в частности, планируем пленэры, в том числе международного уровня. На этой неделе у нас пройдет модный показ. А в выходные ждем в гостях лидера группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова на круглый стол для творческого сообщества. Будем наращивать и количество мероприятий, и масштаб звезд, — рассказал руководитель представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском управленческом округе Сергей Федореев.

По его словам, взаимодействие инициативных людей, бизнеса, институтов развития, в том числе АСИ, дает мощную синергию: удалось решить вопрос с газификацией завода, начинается обсуждение с администрацией благоустройства прилегающей территории.

На развитие «АртРезиденции» требуется небольшой объем средств — порядка 15 млн рублей. Деньги будут привлекать на возвратной основе, в том числе в виде займов институтов развития. В планах — привлечь в качестве резидента компанию, которая построит места для постоянного проживания на территории — мини-гостиницу или хостел. Также «АртРезиденция» ищет для сотрудничества проекты общепита. В перспективе в рамках арт-кластера планируется создание порядка 60 рабочих мест.

Фото предоставлено «АртРезиденцией»