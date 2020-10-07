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Кремль не готов вводить новые меры поддержки бизнеса. Хотя его обороты уже падают

Кремль не готов вводить новые меры поддержки бизнеса. Хотя его обороты уже падают
Иллюстрация: Pixabay.com

С последствиями второй волны коронавируса малому и среднему бизнесу придется справляться самостоятельно: власти не готовы тратить ресурсы, которые понадобятся при выходе из кризиса.

#НОВОСТИ

В России пока нет необходимости вводить новые меры поддержки бизнеса, несмотря на распространение коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Весной правительство помогало компаниям из-за остановки экономики, а сейчас все отрасли работают, поэтому ситуация иная, сказал он.

«Сокращать поддержку малого и среднего бизнеса, наверное, было бы неверно», он очень пострадал в условиях пандемии и кризиса, говорит Песков. К тому же МСБ является одной из основных составляющих экономики страны, и во время этого кризиса «получил достаточно серьезную поддержку».

По мнению Всемирного банка, правительству России целесообразно точечно поддерживать лишь те малые и средние предприятия, которые способны обеспечить восстановление экономики, тогда как широкая поддержка во время кризиса грозит тем, что страна исчерпает возможности для последующего финансирования перспективных компаний. 

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Тем временем обороты малого бизнеса просели на фоне роста заболеваемости, выяснили в ИТ-компании «Эвотор». Россияне опасаются, что возможно повторное введение ограничений, и сокращают свои траты, закладывая вероятное снижение доходов. Так, на неделе с 28 сентября по 4 октября выручка малого и среднего бизнеса в России сократилась более чем на 14% по сравнению с предыдущей неделей, с 21 по 27 сентября. Обороты ресторанов и кафе сократились на 20%, магазинов парфюмерии — на 19%, одежды — на 16%. При этом в ряде отраслей падение не зафиксировано: к примеру, продажи книжных магазинов выросли на 10%, магазинов игрушек — на 6%. 

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В ряде регионов падение выручки усилилось с окончанием массового туристического сезона. Так, в Краснодарском крае выручка МСБ сократилась за неделю на 27%, в Калининградской области — на 24%. При этом в Санкт-Петербурге, Красноярском и Приморском краях сокращения продаж не наблюдалось. 

Автор: Андрей Пермяков
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