Закрытие гимназии и рекордное количество коек для больных. Главное о COVID-19 в регионе

Гимназию № 2 в Екатеринбурге закрыли на карантин. Как сообщает пресс-служба департамента образования администрации города, из-за вспышки ОРВИ все ученики переведены на дистанционную форму обучения с 8 октября. Предположительно, карантин в учебном заведении продлится неделю.

Гимназия стала первым учебным заведением, которое полностью перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости. Ранее в регионе на карантин закрывали отдельные классы, сообщал DK.RU.

Также сегодня стало известно, что региональные власти готовятся отдать десять медицинских учреждений области под размещение больных коронавирусом. В общей сложности в Свердловской области перепрофилируют 1757 коек для лечения пациентов с COVID-19.

Одним из первых в качестве стационара для больных коронавирусом возобновит работу хирургический корпус Свердловского госпиталя ветеранов войн, пишет JustMedia.ru. Руководитель госпиталя Олег Забродин рассказал изданию, что в хирургическом корпусе может быть развернуто 400 коек для пациентов:

Мы всегда были в резерве, потому что у нас большая коечная мощность, очень хорошая реанимация. Кислородом обеспечены у меня все палаты, мы получили новое реанимационное оборудование благодаря губернатору и нашим спонсорам. В общем, есть где и есть чем лечить людей.

Добавим, что за прошедшие сутки в Свердловской области выявили 179 случаев коронавируса. Всего с момента начала пандемии заболели уже 30 342 человека. Также в оперштабе сообщили о смерти пяти пациентов с COVID.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора также добавили, что в в Свердловской области растет заболеваемость внебольничной пневмонией. За неделю с 28 сентября по 4 октября количество заболевших оказалось в 2,6 раза больше среднего многолетнего показателя. По данным ведомства, за семь дней в области внебольничную пневмонию нашли у 1 709 человек, а средний показатель составляет 649 случаев.