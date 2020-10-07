Не дорогой массаж, а качественная подушка. Четыре реальных способа заботиться о себе

Относиться к себе нужно бережно, это основа нашего эмоционального и физического благополучия. Но как понять, что заботы не много и не мало? Как убедиться, что вы все делаете как нужно? Объясняет Кэтрин Кинг — клинический и возрастной психолог, доцент кафедры психологии колледжа Уильяма Джеймса.

Четыре правила по поддержке самого себя в сложных ситуациях:

1. Забота о себе предполагает умение разговаривать с самим собой

Занятые люди часто раздражаются при одной только мысли ухода за собой. У них нет времени на йогу, не хватает денег на курс массажа, для утренней зарядки нет и десяти свободных минут. Может быть, порой это даже правда, но люди часто упускают важный момент: забота о себе по большому счету не в том, чтобы суметь найти для занятий пару часов в неделю или несколько тысяч рублей в месяц.

Это образ жизни, в котором важно то, какие отношения вы выстраиваете с собой изо дня в день и в каждый отдельный момент.

Важно уметь разговаривать с собой, находить общий язык, который во многом определяет наше настроение, влияет на уровень стресса и на то, чувствуем ли мы себя подавленными или ли контролируем ситуацию.

Напряженный день можно воспринимать как кошмар и цейтнот, обещающий полное измождение. А можно — как жизненный вызов, который развивает и задействует все наши сильные стороны. Выбор за вами.

Обращайте внимание на то, как и о чем думаете, и приложите усилия, чтобы избавиться от непродуктивных способов мышления

2. Отвлекаться полезно, но только на время

Люди часто пытаются отвлечь себя от тревожных мыслей и обойти стороной неприятные ситуации. Некоторые уходят в запойное чтение книг или просмотр сериалов, другие часами просматривают соцсети, третьи идут в кино.

В этих приемах нет ничего плохого, если ими пользуются время от времени. Когда эмоции зашкаливают или вы выжаты как лимон, любые более активные занятия или попытки переварить переживания могут потребовать слишком больших затрат. В такие моменты действительно полезно просто переключиться.

Плохо, если бегство от проблем становится вашим единственным способом самопомощи. Нельзя постоянно отключаться, заглушать тревогу, избегать или игнорировать неприятности. Так со временем у вас накопится множество непроработанных мыслей и чувств, которые могут усилить стресс и ускорить выгорание.

3. Перерабатывайте свой опыт эмоционально

Разные виды отвлечения стоит пополнить попытками пережить и переработать происходящее. Бережное отношение к себе предполагает необходимость время от времени обдумывать обстоятельства, которые вызывают стресс, и встречаться с негативными эмоциями, которые его сопровождают.

Например, у вас впереди несколько ответственных дедлайнов, которые совпадают по срокам. Вас это так сильно угнетает, что никакие походы в кино и прочие отвлечения просто не помогут. Лучше вместо этого заняться тем, что целенаправленно воздействует на ваш уровень стресса. Скажем, сделать несколько специальных упражнений на расслабление или поговорить с коллегой.

Забота о себе означает и внимание к своим эмоциям. Это может быть самая разная деятельность: ведение дневника, рисование, разговор с другом, духовная практика. Не забудьте про танцы, физические упражнения, любимую музыку. Порой отлично помогает просто возможность выплакаться.

Для того, чтобы понять, оказалось ли эффективным занятие, которое вы выбрали, спросите себя: «Получил ли я доступ к своим мыслям и чувствам? Увидел ли лучшую перспективу для решения своей проблемы? Почувствовал ли облегчение и эмоциональное освобождение в результате этих действий?». Если ответ «да», значит, вы нашли что-то правильное.

4. Заботьтесь о физическом здоровье

Многим из нас кажется: для того, чтобы «сделать себе хорошо», нужно внести в свою жизнь что-то новое, яркое и неожиданное. Заплатить приличную сумму за курс особенного массажа, записаться на занятия по медитации к известному гуру, придумать себе новое хобби в надежде найти что-то, что нас воодушевит. Конечно, все это имеет место быть, но не забывайте и о простых ежедневных процедурах, которые поддерживают физическое здоровье.

Поскольку вам все равно нужно есть, спать, мыться и одеваться, все эти рутинные действия могут стать площадкой для отработки лучших привычек. Почему бы не подойти более осознанно к выбору качественной, здоровой пищи? Изменить время отхода ко сну, а заодно купить более удобную подушку, чтобы лучше спать?