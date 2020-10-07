Мэрия Екатеринбурга погасит кредиты скандального застройщика-банкрота

Администрация Екатеринбурга выплатит Примсоцбанку еще около 14 млн руб. из-за долгов бывшего депутата городской думы Игоря Плаксина, соответствующее мировое соглашение 1 октября утвердил Арбитражный суд Свердловской области.

В пресс-службе Примсоцбанка Znak.com. рассказали, что изначально планировали взыскать с мэрии 50 млн руб., однако учли социальную значимость ответчика, а также ответственность администрации за распределение средств городского бюджета. В итоге сумма требований была сокращена в три раза, до 14 млн руб.

Дело тянулось почти два года, в результате мэрия выплатила банку 215 млн рублей. И хотя эта сумма погасила значительную часть долга застройщика, она все же оказалась недостаточной для компенсации убытков, которые банк понес из-за затянувшихся сроков судебных разбирательств, — сообщили в пресс-службе банка.

Ранее городская администрация перечислила 214 млн 995 тыс. руб. из бюджета Екатеринбурга Примсоцбанку, эта сумма погасила значительную часть личного долга застройщика Игоря Плаксина.

DK.RU рассказывал, что мэрия Екатеринбурга предоставляла Примсоцбанку муниципальную гарантию по обязательствам компании «Стройуниверсал» (выступала генподрядчиком подконтрольной Плаксину фирме НП «Уралэнергостройкомплекс», которая привлекала средства пайщиков и дольщиков для жилищного строительства, но в итоге не смогла выполнить ряд обязательств).

Иск о банкротстве Плаксина Примсоцбанк подал в 2018 г. — из-за того самого кредита, который не вернула компания «Стройуниверсал». Сумма долга составляла около 300 млн руб. Игорь Плаксин был одним из поручителей по кредиту, поэтому деньги стали взыскивать и с него тоже, однако бывший депутат не готов платить по кредиту.

Примсоцбанк не единственное кредитное учреждение перед которым мэрии приходится гасить долги скандального застройщика. В феврале 2020 г. мэрия Екатеринбурга признала долг в 46,7 млн руб. перед Екатеринбургским муниципальным банком и обязалась раз в три месяца возвращать по 5,8 млн руб. до 2022 г., сообщал DK.RU.

Финансовые трудности у компаний Игоря Плаксина начались во время строительства ЖК «Первый Николаевский», который в итоге стал самым громким недостроем региона. Застройщик не выполнил свои обязательства, пострадали 760 семей, купивших квартиры в комплексе. В итоге главное следственное управление ГУ МВД России завело дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а скандальный ЖК достроила компания Prinzip, его название изменили на «Татлин».