«Новая приватизация в России будет подковерной передачей предприятий в узком круге»

Экономист и бизнесмен Дмитрий Потапенко в интервью каналу «СПЕЦ» комментирует происходящее в России сегодня:

Про коронавирус и кризис

— Мир не будет таким, как был раньше. Мир утратил две вещи: уверенность в завтрашнем дне и сверхпотребление, на котором зиждилось все производство.

В мире производственных мощностей в 150 раз больше, чем мы можем потребить. Эпоха сверхпотребления закончилась лет 7 назад, кризис медленно приближался, коронакризис просто стал спусковым механизмом.

Про вторую волну приватизации

— Бюджет следующего года будет где-то минус триллион. Многие радовались профициту прошлого года, у нас в запасе где-то 70 триллионов находится, но радоваться обычному человеку этому факту не стоит. Дефицит или профицит — вам какое дело? От профицита вам ничего не достанется, а вот за дефицит вы заплатите.

Мы не очень любим первую приватизацию, залоговые аукционы, на которых поднялись несколько компаний. Но та приватизация, при всей ее мерзотности, была хоть как-то открыта.

Сейчас, я думаю, если приватизация и будет происходить, это будет подковерная передача предприятий в узком круге. Она не будет ни широкой, ни широко открытой.

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Про политическую ситуацию

— Лет семь или восемь назад произошел фундаментальный перелом сознания чиновников. До 2013-2014 года у них была хоть какая-то обратная причинно-следственная связь с народом. Потом произошел медленный перелом, чиновники решили, что народ туп, ему нужно просто профилировать мозг так, как нам нужно.

Яркий пример последствия такого профилирования — инаугурация Лукашенко в кругу ОМОНа. Давайте будем честны: выборы якобы выиграны, якобы с преимуществом в 80%. Тогда инаугурация должна быть открытая, народ должен ликовать. Но где это? Точка невозврата пройдена.

Такая же точка невозврата в России. Владимир Владимирович читает только отчеты ФСО, в эти отчеты ФСО вкладывают только то, что любо президенту. Поэтому сейчас Путин, мягко говоря, подвержен влиянию огромного числа персоналий. Многие думают, что он может кого-то почистить, но я вынужден вас огорчить: обычно все это заканчивается дворцовыми переворотами. Когда люди начинают формировать информационную повестку у какого-то лица, они однажды думают: а зачем нам это первое лицо, если мы можем поставить любую фамилию, и нам будет так же комфортно. И это будут не иностранные влияния, а доморощенный персонаж.

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Надо думать другими категориями. Выигрывает тот, у кого оружие, а у Владимира Владимировича оружия нет, вокруг же совершенно вооруженные люди. Самое незащищенное лицо среди охранников — как раз охраняемое лицо, запомните это раз и навсегда.