Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 07.10
78,51
92,51
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Новая приватизация в России будет подковерной передачей предприятий в узком круге»

Дмитрий Потапенко
Дмитрий Потапенко. Иллюстрация: wikipedia.org

«Бюджет следующего года будет где-то минус триллион. Многие радовались прошлому профициту, но почему? От профицита вам ничего не достанется, за дефицит вы заплатите». МНЕНИЕ Дмитрия Потапенко.

#НОВОСТИ

Экономист и бизнесмен Дмитрий Потапенко в интервью каналу «СПЕЦ» комментирует происходящее в России сегодня:

Про коронавирус и кризис

 Мир не будет таким, как был раньше. Мир утратил две вещи: уверенность в завтрашнем дне и сверхпотребление, на котором зиждилось все производство.

В мире производственных мощностей в 150 раз больше, чем мы можем потребить. Эпоха сверхпотребления закончилась лет 7 назад, кризис медленно приближался, коронакризис просто стал спусковым механизмом.

Про вторую волну приватизации

— Бюджет следующего года будет где-то минус триллион. Многие радовались профициту прошлого года, у нас в запасе где-то 70 триллионов находится, но радоваться обычному человеку этому факту не стоит. Дефицит или профицит — вам какое дело? От профицита вам ничего не достанется, а вот за дефицит вы заплатите.

Мы не очень любим первую приватизацию, залоговые аукционы, на которых поднялись несколько компаний. Но та приватизация, при всей ее мерзотности, была хоть как-то открыта.

Сейчас, я думаю, если приватизация и будет происходить, это будет подковерная передача предприятий в узком круге. Она не будет ни широкой, ни широко открытой.

Ранее на DK.RU: «90% населения не отказалось бы вернуться в затхлый уют СССР. Только кто же им даст!»

Про политическую ситуацию

— Лет семь или восемь назад произошел фундаментальный перелом сознания чиновников. До 2013-2014 года у них была хоть какая-то обратная причинно-следственная связь с народом. Потом произошел медленный перелом, чиновники решили, что народ туп, ему нужно просто профилировать мозг так, как нам нужно.

Яркий пример последствия такого профилирования — инаугурация Лукашенко в кругу ОМОНа. Давайте будем честны: выборы якобы выиграны, якобы с преимуществом в 80%. Тогда инаугурация должна быть открытая, народ должен ликовать. Но где это? Точка невозврата пройдена.

Такая же точка невозврата в России. Владимир Владимирович читает только отчеты ФСО, в эти отчеты ФСО вкладывают только то, что любо президенту. Поэтому сейчас Путин, мягко говоря, подвержен влиянию огромного числа персоналий. Многие думают, что он может кого-то почистить, но я вынужден вас огорчить: обычно все это заканчивается дворцовыми переворотами. Когда люди начинают формировать информационную повестку у какого-то лица, они однажды думают: а зачем нам это первое лицо, если мы можем поставить любую фамилию, и нам будет так же комфортно. И это будут не иностранные влияния, а доморощенный персонаж.

Читайте также: Дмитрий Потапенко: «Россияне вымирают, но власти решили, что на их век обслуги хватит»

Надо думать другими категориями. Выигрывает тот, у кого оружие, а у Владимира Владимировича оружия нет, вокруг же совершенно вооруженные люди. Самое незащищенное лицо среди охранников — как раз охраняемое лицо, запомните это раз и навсегда.

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Работать самому в 50 лет — это странно». Как 18-летние делают бизнес«Работать самому в 50 лет — это странно». Как 18-летние делают бизнес
  • Суд оправдал молодого парня за драку с силовиком на LexusСуд оправдал молодого парня за драку с силовиком на Lexus
  • По сценарию Москвы? В Свердловской области ввели новые ограничения из-за коронавирусаПо сценарию Москвы? В Свердловской области ввели новые ограничения из-за коронавируса
  • Спецы нужны «еще вчера». Уральские компании получили шанс решить вопрос кадрового голодаСпецы нужны «еще вчера». Уральские компании получили шанс решить вопрос кадрового голода
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.