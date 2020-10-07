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«Вред, который наносят оценки в школе, гораздо больше потерь от коррупции»

«Вред, который наносят оценки в школе, гораздо больше потерь от коррупции»
Иллюстрация: pixabay.com

«Пока оценки и оценивание, наверное, самый тормозящий фактор развития людей. Самый жесткий вред — это привычка соответствовать стандартам». Почему школам пора отказаться от дневников с оценками.

#ЛАЙФХАКИ

Дмитрий Волошин, основатель проекта «OTUS. Онлайн-образование», пишет:

— Оценки в школе и их польза. Я — противник оценок. Я совершенно не понимаю их смысла. Вспоминая свой школьный опыт, я вижу только минусы. Сейчас в голове нет ни одной мысли о пользе оценок. Сейчас все больше и больше людей высказываются за отмену оценок. И, может, это и произойдет лет через 30-40. А пока оценки и оценивание, наверное, самый тормозящий фактор развития людей. Как это ни парадоксально звучит.

Самый жесткий вред — это привычка соответствовать стандартам. Мне поставили «четыре» за две ошибки, и «два» за пять ошибок. Чтобы получить «пять», надо сделать вот так, и никак по-другому. Она написала без помарок, поэтому у нее «пять», а у тебя «четыре» за зачеркивание. Дети привыкают быть как все — в рамках. И эти рамки не всегда явны. И мы привыкаем к таким рамкам. Получается забавно: мы стремимся следовать неформализованным стандартам. Про неврозы я умолчу.

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Еще интересная штука — это соответствовать ожиданиям конкретного человека, учителя, для получения его оценки. Если мы понимаем, что многие стандарты оценивания не сообщаются ученику, или сообщаются постфактум, то дети в поисках оптимальной модели поведения начинают «выстраивать» отношения с учителем. По-разному, конечно. Так появляются подлизы, так появляются стукачи. Про неврозы я снова умолчу.

Оценки создают соревновательную среду. Хороша ли такая атмосфера в образовании вообще, и в обучении детей в частности? Мне кажется, что нет. Мне кажется, что явное соревнование меняет позитивную, познавательную мотивацию на деструктивную, калечащую. А еще семья поддавливает. Учись лучше чем Вася, да? А как быть в этом случае с сотрудничеством? И как быть с открытостью, с поддержкой? Про неврозы я опять умолчу.

Хотя, зачем молчать про неврозы? Синдром отличника, ммм? Вы же видите таких людей вокруг? Бунтарь, нонконформист. Да-да, это тоже оттуда. Непререкаемый авторитет, начальственный хам. Тоже оценки виноваты, гиперкомпенсация унижений. Бездумный исполнитель, отсутствие инициативы. Привык работать в условиях неформализованных стандартов, все время ждет негативную оценку. И так далее, и тому подобное.

Я — противник оценок. Сейчас и ранее школа калечит. Уродует людей, делает их непригодными к современной жизни. Сейчас не нужны типовые «винтики». Ни в экономическом, ни в социальном смыслах. И вред, который наносит сохранение оценок и оценивания в школе, гораздо больше потерь от коррупции. Вот такие дела.

Ранее DK.RU писал о том, почему онлайн-образование может уничтожить интеллигенцию вне столиц.

Автор: Александра Клименко
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