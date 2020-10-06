Путин и Куйвашев обсудили строительство инфраструктуры к Универсиаде-2023

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта рассказал президенту России Владимиру Путину о ходе подготовки к Всемирным студенческим играм.

Губернатор попросил продлить действие распоряжения по единому исполнителю работ и услуг, связанных со строительством, вводом в эксплуатацию и оснащением инфраструктуры Универсиады. Оно заканчивает свое действие в 2021 г., а основной объем строительных работ приходится на 2022-2023 гг. Владимир Путин ответил, что этот вопрос будет проработан с правительством, и все необходимые документы оформят.

Работы должны быть продолжены, — сказал Владимир Путин.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 г. В мае правительство РФ подписало распоряжение, назначившее единственным подрядчиком по госконтрактам на строительство, ввод в эксплуатацию и оснащение объектов Универсиады-2023 АО «Синара-Девелопмент» (входит в «Группу Синара» Дмитрия Пумпянского). Документ дает право основному подрядчику привлекать сторонние компании — при условии исполнения своими силами не менее 30% всех работ.

Для проведения игр предполагается задействовать 35 спортивных объектов в нескольких городах области, девять сооружений должны быть построены. Так, в Екатеринбурге должны возвести Дворец дзюдо, Дворец водных видов спорта, Центр художественной и эстетической гимнастики, ФОК «Академия волейбола имени Карполя». В Верхней Пышме — Дворец самбо в Верхней Пышме, в Сысертском городском округе — теннисный центр. В Первоуральске к означенному сроку будут реконструировать Дворец водных видов спорта. Всего на строительство и реконструкцию спортивных объектов планируют потратить 55 млрд руб. 10 млрд руб. уже выделили на возведение Дворца водных видов спорта — работы будет выполнять «Атомстройкомплекс».