«Когда вы будете читать новости и сердиться, правительство включит вам негромкую музыку»
Человечество развивается огромными темпами, что технологии сотворят с нами еще через 10 лет? О тенденциях, опасных и прекрасных, рассуждает бизнесмен Джеймс Алтучер.
Известный предприниматель Джеймс Алтучер попытался представить, что изменится в мире через 10 лет, станет ли лучше жить на Земле:
1. Пропускная способность
Мы повышаем «G» почти каждые два года и увеличиваем пропускную способность в геометрической прогрессии. С «10G» на телефонах мы оглянемся на 2020 год и посмеемся над тем, насколько медленным был интернет, насколько низкого качества были звонки Zoom и как вам приходилось «подписываться» на доступ к частотному диапазону — он станет столь же естественным, как воздух.
Благодаря скорости 100 Гб/с мы сможем не только работать удаленно, но и работать удаленно в одном и том же офисе. Я смогу использовать «VR-порт» для работы, ходить в офис, видеться с коллегами, ходить на собрания, не выходя из дома.
2. Дополненная реальность будет идти рука об руку с объективной реальностью
Мы с Робин будем идти мимо магазина 3D-печати Amazon, и она увидит на двери купон со скидкой на бюстгальтеры, а я — на марихуану. Мы пойдем мимо ресторана, и она увидит на расстоянии 12 дюймов перед глазами веганское меню, а я — палео-меню.
Мы пройдем мимо соседа, и если его настройки открыты «для всех», то мы увидим плавающее изображение последнего просмотренного им фильма или недавние фотографии из его последнего отпуска.
Это будет прямым результатом увеличения пропускной способности, хранилища и пользовательских интерфейсов для дополненной реальности.
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3. Прорывы крипто
Когда COVID, наконец, закончится, многие уедут из дорогих городов по соображениям безопасности, из-за качества жизни и по финансовым причинам.
Когда будет меньше людей и компаний, налоговые поступления резко упадут, а дефициты бюджетов резко вырастут. Мэры городов будут вынуждены увольнять учителей, сборщиков мусора, полицейских и т.д. Нас ждет всплеск преступности, мусор повсюду, и все меньше туристов, желающих посетить города.
Городам нужно будет придумывать стимулы! Каждый город создаст местную криптовалюту для стимулирования. Нью-Йорк, например, создаст «NYCBucks».
Идея: каждый житель Нью-Йорка получает постоянный УБД (универсальный базовый доход) в NYCBucks (вместо долларов), и каждый, кто посещает Нью-Йорк в качестве туриста, получает выплаты в зависимости от того, сколько дней пробудет в городе. Вы можете потратить свои NYCBucks только в Нью-Йорке.
Для каждой транзакции и покупатель, и продавец «майнят» NYCBucks пропорционально размеру транзакции. Вы сможете обменять 100 NYCBucks на $100, и они будут вычтены из ваших налогов.
4. Хранение будет в 100 раз быстрее, безопаснее и вместительнее
Из-за спроса на виртуальную реальность и огромных требований к блокчейнам, когда криптовалюта получит широкое распространение, потребности в облачном хранилище будут в 1000 раз больше, чем они есть сейчас.
Самыми крупными компаниями в мире будут Amazon, Google, Dropbox, Apple, но в основном они будут предоставлять и поддерживать облачное хранилище и безопасность данных.
5. ДНК-вычисления и квантовая криптография
С помощью ДНК-вычислений будут решены NP-проблемы, в том числе взлом криптографических кодов с открытым ключом, то есть криптографические ключи могут быть расшифрованы. Это означает, что криптовалюту можно будет украсть.
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6. 3D-геномика
В 2020 году геномика находится в состоянии 2D-стагнации. Да, геном секвенирован, и заболевания, основанные на мутациях одного гена (например, болезнь Тея — Сакса), регулярно лечат с помощью технологий CRISP. Но болезни, основанные на мультигенных мутациях, по-прежнему невозможно просчитать. ДНК-вычисления идеально подходят для решения этой проблемы и выявления мутировавших пар генов для всех видов рака, болезней сердца, инсультов, болезни Альцгеймера.
7. Крипто интернета вещей и а-коммерция (автоматическая торговля)
Все, что можно чипировать, будет чипировано.
Умный холодильник просканирует, когда у вас закончится молоко, выполнит блокчейн-транзакцию в продуктовом магазине, дрон принесет молоко на панель на заднем дворе, которая связана с холодильником. Чем больше транзакций выполняет холодильник, тем больше майнится USBucks.
Если вы бегаете каждый день, ваши кроссовки просигнализируют о том, что они износились, и будет заказана новая пара.
Если у вас повысится уровень кортизола, терапевт попытается связаться с вами. Когда вы будете читать новости и сердиться, правительство проследит за вашими действиями. Возможно, заиграет негромкая музыка.
8. Геймификация
В зависимости от вашей ДНК и других факторов каждый день будет подсчитываться идеальное количество шагов, времени на сон, чтение, витамина D, потребленных калорий, выпитой воды и т. д. Но это будет не просто «фитнес-браслет».
Все придут к соглашению, что конкуренция дает наилучший результат, поэтому результаты каждого будут общедоступными и ранжироваться по различным показателям здоровья, чтобы все могли видеть, кто здоровее в сравнении с другими. Приложения для знакомств будут настроены так, чтобы партнеры соответствовали друг другу по состоянию здоровья. USBucks получат те, кто продемонстрирует лучшие показатели в конце месяца.
Лучшее случится, и худшее случится тоже. Пропускная способность и хранение будут на 100% коммерциализированы. Мир адаптируется к криптовалюте из-за финансового кризиса, вызванного коллапсом госдолга и политическими провалами. Границы сместятся, и страны перемешаются. Фашизм и политика невмешательства будут переплетаться в зависимости от того, в каком состоянии находится государство, и панацея 3D-геномики, виртуальной реальности, коммерции, криптографии станет повседневной частью общества. Мы не сможем себе представить жизнь без этого.