Депутаты решили ограничить уличную торговлю

Депутаты предложили расширить перечень мест, где запрещено размещать нестационарные объекты торговли и включить в него подземные переходы. С такой инициативой на комиссии по экономическому развитию выступил зампредседателя думы Екатеринбурга Виктор Тестов.

Мы увидели перечень мест, где запрещена торговля с рук. Это метрополитены и так далее. Но там нет подземных переходов. А тем временем у нас участились жалобы на то, что организуется торговля в подземных переходах. Там нарушаются правила пожарной безопасности, антисанитария. К примеру, это переход на улице Халтурина. Жалобы на него поступают уже не первый год, — сказал Тестов (здесь и далее цитаты по JustMedia.ru).

Однако в комитете по товарному рынку администрации Екатеринбурга отметили, что подземные переходы не относятся к ведению муниципалитета.

В ответ глава профильной комиссии Григорий Вихарев заявил, что если для этого нужны изменения в региональное законодательство, необходимо выступить с такой инициативой.

Кроме того, он предложил перенять опыт Москвы в организации уличных ярмарок. По словам замглавы по вопросам потребительского рынка Владимира Боликова, в Москве организацией ярмарок занимается госучреждение, годовой бюджет которого составляет 1 млрд руб. В частности, сейчас на ул. Вайнера организована ярмарка Минпромторга, где, по словам Владимира Боликова, размер аренды в разы в превышает аренду палаток во время ярмарок на Площади 1905 года.

Давайте разбираться в этом вопросе вместе с главой. Давайте заложим 1 млрд рублей на 2 года, и эти объекты встанут хотя бы на Площади 1905 года! Тогда мэру не придется говорить, что в казну с этого ничего не идет. Представляете, как вы шефу поможете, — заключил Григорий Вихарев.

Добавим, что представители власти давно пытаются отрегулировать формат уличной торговли в Екатеринбурге. Нередко это приводит к противостояниям. Так, недавно собственники екатеринбургских киосков направили письмо главе Свердловской области Евгению Куйвашеву с жалобой на мэра Александра Высокинского. Его обвиняли в возбуждении вражды и ненависти. Летом 2020 г. глава Екатеринбурга Александр Высокинский анонсировал большую ревизию киосков и сообщил, что к 2023 г. центр города будет очищен от нестационарной торговли, торговые павильоны и киоски останутся только в спальных районах и на остановочных комплексах. «Бизнес криминализованный, налогов от них практически нет», — говорил мэр.