У старейшей аптечной сети региона в очередной раз сменился руководитель

Руководителем старейшей аптечной сети Свердловской области ГБУ «Фармация» стал Андрей Герстнер. По данным ЕАН, трудовой договор с ним заключен на один год, соответствующее указание главе Минздрава Андрею Карлову транслировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Прежним руководителем крупнейшей свердловской аптечной сети был Сергей Харин, начальник отдела организации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности минздрава региона. Он был назначен на эту должность в июне 2020 г., писал DK.RU.

Судя по открытым данным, Андрей Герстнер — выходец из Тюменской области, занимал должность заместителя директора в МКУ «Комитет по рекламе» областного центра, до этого работал в бизнесе.

Как рассказывал DK.RU, ГУП «Фармация» было создано в 1992 г. и было подконтрольно МУГИСО. На протяжении 25 лет компания показывала прибыль, однако с 2017 г. начала терпеть убытки. В «Фармации» объясняли, что на рынок зашли крупные аптечные сети, и государственное фармацевтическое предприятие не может с ними конкурировать. В то время ее возглавляла Наталья Обухова, ранее работавшая на компанию Александра Серебренникова, владельца аптечной сети «Радуга», конкурента «Фармации». Бывший заместитель директора «Фармации» Илья Лобов высказывал мнение, что компанию намеренно привели к убыточности, чтобы вывести с рынка.

В октябре 2019 г. по решению правительства Свердловской области прошла реорганизация, «Фармация» стала бюджетным учреждением, учредителем является министерство здравоохранения Свердловской области. Сеть в регионе насчитывает 75 аптек и аптечных пунктов, говорится на официальном сайте организации.