Отставка главы Дагестана, будет ли новый локдаун и школы на дистанте. Главное 5 октября

В Кремле не слышали обсуждений на тему возвращения режима изоляции из-за роста заболеваемости коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Я не слышал, чтобы шли какие-то обсуждения на этот счет. Вы знаете, что растущие цифры количества заболевших являются весьма серьезным поводом, чтобы мобилизоваться и стать гораздо более осторожными в ежедневном обиходе. Это касается каждого из нас. Что касается локдауна, то я не слышал таких обсуждений, — сказал он журналистам.

Вместе с тем часть сотрудников администрации президента перешли на удаленный режим работы — в тех подразделениях, где это возможно.

В то же время замминистра просвещения Виктор Басюк заявил, что в Москве, Ульяновской и Сахалинской областях из-за роста заболеваемости коронавирусом школьников переведут на дистанционное обучение. Однако затем пресс-служба ведомства опровергла его сообщение.

В России подорожало вторичное жилье

В третьем квартале один квадратный метр жилья в 70 российских городах с населением более 300 тыс. человек подорожал на 1,4%, а с начала 2020 г. — на 2,2%, говорится в исследовании портала «Мир квартир». За последний квартал цены на квадрат вторичного жилья в Магнитогорске выросли на 4,7%, Череповце — на 4,2%, Севастополе — 4,1%, Челябинск — 3,9%, на 3,4% — в Москве, Нижнем Новгороде и Тольятти.

Эксперты портала связывают рост цен на вторичку с подорожанием новостроек, а также с ростом курса доллара — спрос на недвижимость всегда становится активнее при падении курса рубля.

Отставка главы Дагестана

Владимир Путин отправил главу республики Дагестан Владимира Васильева в досрочную отставку и назначил его своим советником. Причинами отставки Васильева неофициально указывали его возраст, 71 год, и проблемы со здоровьем.

Другим указом президент назначил временно исполняющим обязанности главы региона назначен Сергея Меликова, который прежде занимал пост члена Совета Федерации. Он также был заместителем главы Росгвардии Виктора Золотова.

Владимир Васильев возглавил Дагестан в конце 2017 году, после чего в республике было возбуждено множество уголовных дел против высокопоставленных чиновников региона. Он был первым в истории Дагестана руководителем, не связанным с республикой до своего назначения.