Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 06.10
78,12
91,65
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Отставка главы Дагестана, будет ли новый локдаун и школы на дистанте. Главное 5 октября

Владимир Путин и Владимир Васильев
Владимир Путин и Владимир Васильев. Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Глава республики Дагестан досрочно ушел в отставку. Власти пока не обсуждают новый локдаун, а сообщение замминистра о переходе школ на дистанционное обучение опровергли в самом же ведомстве.

#НОВОСТИ

В Кремле не слышали обсуждений на тему возвращения режима изоляции из-за роста заболеваемости коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Я не слышал, чтобы шли какие-то обсуждения на этот счет. Вы знаете, что растущие цифры количества заболевших являются весьма серьезным поводом, чтобы мобилизоваться и стать гораздо более осторожными в ежедневном обиходе. Это касается каждого из нас. Что касается локдауна, то я не слышал таких обсуждений, — сказал он журналистам.

Вместе с тем часть сотрудников администрации президента перешли на удаленный режим работы — в тех подразделениях, где это возможно. 

В то же время замминистра просвещения Виктор Басюк заявил, что в Москве, Ульяновской и Сахалинской областях из-за роста заболеваемости коронавирусом школьников переведут на дистанционное обучение. Однако затем пресс-служба ведомства опровергла его сообщение. 

В России подорожало вторичное жилье

В третьем квартале один квадратный метр жилья в 70 российских городах с населением более 300 тыс. человек подорожал на 1,4%, а с начала 2020 г. — на 2,2%, говорится в исследовании портала «Мир квартир». За последний квартал цены на квадрат вторичного жилья в Магнитогорске выросли на 4,7%, Череповце — на 4,2%, Севастополе — 4,1%, Челябинск — 3,9%, на 3,4% — в  Москве, Нижнем Новгороде и Тольятти.

Эксперты портала связывают рост цен на вторичку с подорожанием новостроек, а также с ростом курса доллара — спрос на недвижимость всегда становится активнее при падении курса рубля. 

Отставка главы Дагестана

Владимир Путин отправил главу республики Дагестан Владимира Васильева в досрочную отставку и назначил его своим советником. Причинами отставки Васильева неофициально указывали его возраст, 71 год, и проблемы со здоровьем.

Другим указом президент назначил временно исполняющим обязанности главы региона назначен Сергея Меликова, который прежде занимал пост члена Совета Федерации. Он также был заместителем главы Росгвардии Виктора Золотова.

Владимир Васильев возглавил Дагестан в конце 2017 году, после чего в республике было возбуждено множество уголовных дел против высокопоставленных чиновников региона. Он был первым в истории Дагестана руководителем, не связанным с республикой до своего назначения. 

 
Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Нет сомнений — вторая волна ковида началась. Новый локдаун откатит нас на 2-3 года назад»«Нет сомнений — вторая волна ковида началась. Новый локдаун откатит нас на 2-3 года назад»
  • Бизнесмены, преподаватели, безработные — 23 претендента на довыборы в ГордумуБизнесмены, преподаватели, безработные — 23 претендента на довыборы в Гордуму
  • «Дробление страны никого не интересует. Политическую повестку диктует спад в экономике»«Дробление страны никого не интересует. Политическую повестку диктует спад в экономике»
  • Экокатастрофа на Камчатке: утечка химикатов, в океане погибли сотни тысяч животныхЭкокатастрофа на Камчатке: утечка химикатов, в океане погибли сотни тысяч животных
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.