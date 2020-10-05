Суд оправдал молодого парня за драку с силовиком на Lexus

В Екатеринбурге судья судебного участка № 4 мирового суда Ленинского района Екатеринбурга Наталья Чехмакина оправдала 24-летнего Антона Истомина, который в сентябре 2019 года подрался на заправке с заместителем начальника СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга Артемом Халиловым. Об этом Znak.com сообщил адвокат Истомина Сергей Колосовский.

DK.RU подробно рассказывал о конфликте двух мужчин, который произошел на одной из заправок Екатеринбурга. В начале сентября 2019 г. мужчины не поделили аппарат для подкачки колес. Антон Истомин рассказывал, что следователь, который приехал на заправку на золотом Lexus пытался влезть без очереди, но получил отпор.

Он подошел ко мне вплотную, начал говорить: «Да ты знаешь, кто я такой?», оскорблял, кричал. Я все это время его игнорировал, но водитель Lexus продолжал выхватывать у меня из рук шланг. Потом схватил за горло и начал сдавливать. Я испугался, бросил шланг ему. На что он мне ответил: «Я с тобой еще не закончил». Я реально был напуган, думал, что между нами может завязаться драка.

Камеры видеонаблюдения засняли, как силовик отбирал шланг для подкачки колес у Антона Истомина, размахивал руками и замахивался на парня. Затем оба участника конфликта пропали из зоны видимости камеры наблюдения. Артем Халилов утверждал, что на камеры не попало, как Антон Истомин угрожал сотруднику органов ножом. Антон Истомин настаивал, что камера не засняла, как следователь схватил парня за горло. По итогу драки на заправке в отношении Антона Истомина было возбуждено уголовное дело по статье 119 «Угроза убийством».

Одним из свидетелей защиты этого судебного разбирательства стал олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев. Он оценил драку с профессиональной точки зрения и заключил, что со стороны Антона Истомина признаков нападения, а тем более покушения на убийство не было.

Однако судебное разбирательство, вероятнее всего, на этом не закончится. Сторона защиты уверена, что Артем Халилов будет подавать апелляцию.