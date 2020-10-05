По сценарию Москвы? В Свердловской области ввели новые ограничения из-за коронавируса

Губернатор Евгений Куйвашев ввел новые ограничения в Свердловской области в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. По словам главы региона, в области «сохраняется более-менее стабильная обстановка с коронавирусом, но в период сезонного гриппа нужно сделать все возможное, чтобы препятствовать распространению инфекций»:

Сегодня я подписал указ, в котором расписаны некоторые новые ограничения. Во-первых, это касается организации концертов. Зрителям фактически невозможно соблюдать дистанцию, если они находятся в фан-зоне или на танцполе. Поэтому теперь эти зоны будут закрыты, а зрители во время концерта смогут находиться только на сидячих местах. Во-вторых, детские игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах и комплексах должны быть закрыты в выходные дни. Я уже рассказывал вам, что дети после начала учебного года и так особенно подвержены опасности. Важно не усугублять ситуацию и отказаться от необязательных контактов с другими людьми.

Кроме того, губернатор попросил всех работодателей увести не меньше 30% сотрудников на дистанционный режим работы:

Знаю, что в пандемию руководство некоторых компаний признало опыт удаленки вполне успешным, и некоторые специалисты, например, в сфере IT и так с весны продолжают работать из дома.

Также в Свердловской области до 12 октября продляется режим самоизоляции для людей старше 65 лет и для тех, у кого есть хронические заболевания, и для всех продолжает действовать масочный режим.

Отметим, что ранее губернатор Свердловской области и глава Екатеринбурга сообщили об ужесточении контроля за соблюдением масочного режима. Только за прошедшие выходные штрафы были выписаны для более чем 1,4 тыс. горожан, сообщал DK.RU. Добавим, что за последние сутки в регионе зафиксировали 175 новых случаев коронавируса.

Отметим, что ранее рекомендацию увести 30% персонала на удаленный режим работы дал мэр Москвы Сергей Собянин. Глава столицы также объявил о внеплановых каникулах для московских школьников с 5 по 18 октября.