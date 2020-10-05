Статистика по заболевшим растет. В Свердловской области усилят контроль масочного режима

Сотрудники полиции составили 1,5 тыс. протоколов об административном правонарушении за то, что Свердловской области не носят маски в магазинах и общественном транспорте. Глава пресс-службы Свердловского управления МВД Валерий Горелых сообщил:

Свердловские полицейские в минувшие выходные составили по административной статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» 1412 административных протоколов. За два дня проверили 5720 объектов торговли, 2849 единиц общественного транспорта. Полицейские провели 21 186 бесед с гражданами, больше всего нарушителей выявлено в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.

Тем, на кого составили административные протоколы, грозят штрафы в размере от 1 тыс. до 30 тыс. руб.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский на оперативном совещании с подразделениями администрации города поставил задачу профильным заместителям и ответственным службам не снижать темп профилактических мероприятий, направленных на борьбу с COVID-19:

Необходимо, чтобы горожане безусловно соблюдали действующий режим повышенной готовности, установленный указом главы региона. Мы видим, что в последнее время фиксируется рост заболеваемости, но при этом ряд граждан пренебрегает элементарными правилами. В частности, они не пользуются защитными масками в транспорте, в торговых, развлекательных центрах и других местах массового скопления людей. Поэтому надо и дальше объяснять жителям Екатеринбурга: соблюдая масочный режим и социальное дистанцирование, пользуясь санитайзерами, они оберегают здоровье — как свое, так и своих близких, друзей, коллег, — заявил Александр Высокинский.

Напомним, что ранее губернатор региона Евгений Куйвашев призвал жителей более ответственно отнестись к мерам по профилактике COVID-19, а местные власти — усилить контроль за соблюдением режима повышенной готовности.

Добавим, что, согласно официальной статистике, за сутки в регионе выявлено 175 новых случаев COVID-19. Всего диагноз подтвержден у 29 987 человек. Состояние 127 госпитализированных оценивается как тяжелое, 100 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 52 — на аппаратах ИВЛ, пишет JustMedia.ru. От коронавируса скончались еще три человека. Общее число смертей достигло 615 случаев.