Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 03.10
78,09
91,57
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Заболеваемость коронавирусом выросла до максимума с мая. Власти думают о новом локдауне

Заболеваемость коронавирусом выросла до максимума с мая. Власти думают о новом локдауне
Иллюстрация: Фотобанк Moscow-Live.ru

«Особенно важно понять, как предпринять такие шаги, чтобы они не добили бизнес». Резкий рост числа новых случаев коронавируса заставляет мэрию Москвы пойти на более жесткие ограничения.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

5 октября заболеваемость коронавирусом в России приблизилась к рекордным значениям мая — 10 888 случаев за день, сообщил оперативный штаб. Умерли 117 человек, полностью выздоровел 3 181 человек. Всего в стране зафиксировано 1,225 млн заболевших, 21 475 летальных исходов, выздоровело 982 324 человека.

Больше всего новых случаев в Москве — 3537, тогда как на минимуме в столице фиксировалось порядка 600 заболевших в день. В Санкт-Петербурге 407 заболевших, Московской области — 339, Ростовской — 244. Более 100 случаев также в Нижегородской, Воронежской, Архангельской, Свердловской и Кемеровской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. 

На фоне резкого роста заболеваемости мэрия Москвы прорабатывает несколько сценариев по усилению борьбы с коронавирусом, самый жесткий из которых предусматривает возвращение к пропускному режиму, который действовал с 15 апреля по 9 июня 2020 г. 

Мэрия сейчас оказалась в затруднительном положении – теперь ей нужно подобрать правильные аргументы, чтобы объяснить, почему коронавирус вновь вернулся и это требует серьезных ограничений. Особенно важно понять, как предпринять такие шаги, чтобы они не добили бизнес, — сказал источник газеты «Ведомости», близкий к мэрии.

По его словам, если обстановка с заболеваемостью в столице не улучшится, в течение двух недель будет объявлена стопроцентная самоизоляция. Официально власти сообщают, что говорить о возвращении к пропускной системе преждевременно. 

Читайте также на DK.RU: «Экономика уже поражена, власти не намерены тратить новые триллионы на её спасение»

Другой собеседник издания сказал, что с 5 октября правительство Москвы поручило подключить программу в метро, блокирующую социальные карты пенсионеров и школьников для проезда. 

Про введение QR-кодов для передвижения всех москвичей пока речи не идет. Хотя и это не исключено. Ситуация довольно тяжелая, больницы уже забиты пациентами, — говорит собеседник «Ведомостей».

В то же время телеграм-канал Fun&Profit со ссылкой на источник пишет, что у мэра Москвы Сергея Собянина есть задача не допустить карантина любой ценой, так как экономика его не выдержит.

В разных регионах власти предпринимают разные меры, чтобы сдержать рост заболеваемости. Так, в Свердловской области ужесточили контроль за ношением масок в общественном транспорте, магазинах и кафе.

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Бизнесмены, преподаватели, безработные — 23 претендента на довыборы в ГордумуБизнесмены, преподаватели, безработные — 23 претендента на довыборы в Гордуму
  • Ozon намерен провести IPO в США. Компанию оценивается в несколько миллиардов долларовOzon намерен провести IPO в США. Компанию оценивается в несколько миллиардов долларов
  • «Нет сомнений — вторая волна ковида началась. Новый локдаун откатит нас на 2-3 года назад»«Нет сомнений — вторая волна ковида началась. Новый локдаун откатит нас на 2-3 года назад»
  • «Дробление страны никого не интересует. Политическую повестку диктует спад в экономике»«Дробление страны никого не интересует. Политическую повестку диктует спад в экономике»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.