Заболеваемость коронавирусом выросла до максимума с мая. Власти думают о новом локдауне

5 октября заболеваемость коронавирусом в России приблизилась к рекордным значениям мая — 10 888 случаев за день, сообщил оперативный штаб. Умерли 117 человек, полностью выздоровел 3 181 человек. Всего в стране зафиксировано 1,225 млн заболевших, 21 475 летальных исходов, выздоровело 982 324 человека.

Больше всего новых случаев в Москве — 3537, тогда как на минимуме в столице фиксировалось порядка 600 заболевших в день. В Санкт-Петербурге 407 заболевших, Московской области — 339, Ростовской — 244. Более 100 случаев также в Нижегородской, Воронежской, Архангельской, Свердловской и Кемеровской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

На фоне резкого роста заболеваемости мэрия Москвы прорабатывает несколько сценариев по усилению борьбы с коронавирусом, самый жесткий из которых предусматривает возвращение к пропускному режиму, который действовал с 15 апреля по 9 июня 2020 г.

Мэрия сейчас оказалась в затруднительном положении – теперь ей нужно подобрать правильные аргументы, чтобы объяснить, почему коронавирус вновь вернулся и это требует серьезных ограничений. Особенно важно понять, как предпринять такие шаги, чтобы они не добили бизнес, — сказал источник газеты «Ведомости», близкий к мэрии.

По его словам, если обстановка с заболеваемостью в столице не улучшится, в течение двух недель будет объявлена стопроцентная самоизоляция. Официально власти сообщают, что говорить о возвращении к пропускной системе преждевременно.

Читайте также на DK.RU: «Экономика уже поражена, власти не намерены тратить новые триллионы на её спасение»

Другой собеседник издания сказал, что с 5 октября правительство Москвы поручило подключить программу в метро, блокирующую социальные карты пенсионеров и школьников для проезда.

Про введение QR-кодов для передвижения всех москвичей пока речи не идет. Хотя и это не исключено. Ситуация довольно тяжелая, больницы уже забиты пациентами, — говорит собеседник «Ведомостей».

В то же время телеграм-канал Fun&Profit со ссылкой на источник пишет, что у мэра Москвы Сергея Собянина есть задача не допустить карантина любой ценой, так как экономика его не выдержит.

В разных регионах власти предпринимают разные меры, чтобы сдержать рост заболеваемости. Так, в Свердловской области ужесточили контроль за ношением масок в общественном транспорте, магазинах и кафе.