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«Макфа» реализует новый инвестпроект стоимостью 350 млн руб.

Поставщиком мельничного оборудования выступит один из ведущих мировых производителей OCRIM
Поставщиком мельничного оборудования выступит один из ведущих мировых производителей OCRIM. Иллюстрация: «Макфа»

Компания установит мельницу для переработки твердой пшеницы от одного из ведущих мировых производителей. Запустят оборудование в эксплуатацию осенью 2021 г.

Компания «Макфа» приступила к реализации нового инвестиционного проекта — установке мельницы для переработки твердой пшеницы. Сумма вложений составит 350 млн руб. Завершить проект и ввести оборудование в эксплуатацию планируется осенью 2021 года. 

Новая мельница производительностью 250 тонн в сутки будет смонтирована в дополнение к действующему оборудованию в мельничном комплексе на Рощинской производственной площадке, расположенной в Сосновском районе Челябинской области.  

Поставщиком мельничного оборудования выбран OCRIM, входящий в число ведущих мировых производителей оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Контракт с итальянской компанией предусматривает поставку и шеф-монтаж полной линии для переработки твердой пшеницы с высокими характеристиками качества и надежности.  OCRIM — давний деловой партнер «Макфы». За последние десять лет введены в эксплуатацию мельницы OCRIM производительностью 330 и 360 тонн в сутки на Рощинской производственной площадке и мощностью 400 тонн в сутки на курганской площадке компании. 

Чтобы сохранять стабильно высокое качество продукции и удерживать лидерские позиции на мировом рынке по производству макаронных изделий, необходима крупка высокого качества, продукт, получаемый в результате переработки зерна высококачественных твердых сортов пшеницы на лучшем оборудовании по современным технологиям, — комментирует управляющий компании «Макфа» Антон Белоусов.

Особенность инвестиционного проекта заключается в том, что его реализация начиналась в условиях острой фазы мировой пандемии коронавирусной инфекции. Соглашение  о деловом сотрудничестве было  достигнуто посредством виртуальных каналов связи. Для компании OCRIM подписание контракта с «Макфой» стало первым после официального и полного открытия экономики Италии в мае этого года в связи с чрезвычайной ситуацией «Covid-19». 

Автор: Рекламная служба DK.RU
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