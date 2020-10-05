Базилик в зале, детские праздники и придирчивый выбор поставщиков: опыт ресторана BY Grand

Про новую концепцию, самых важных гостей и домашнюю атмосферу DK.RU рассказала Олеся Рябкова, директор ресторана BY Grand.

О блюдах

Главное правило: если в нашем меню есть какое-то блюдо, то оно должно быть идеальным! Рыбу и морепродукты к нам привозят прямо с океана, а, например, правильные сыры для хачапури мы долго искали у разных фермеров и, наконец, нашли.

В основе меню лежит европейская кухня премиум-сегмента. Это традиционные пасты и пиццы, салаты и закуски, мясо, рыба, морепродукты — то есть знакомые всем блюда, и очень вкусные, потому что за качеством продуктов мы следим максимально строго. Что касается рецептуры, то, если гость хочет заменить какой-либо ингредиент — идем навстречу. Ведь многие следят за своим питанием или просто не любят какие-то продукты — мы это понимаем.

Также у нас есть японское меню — суши и гунканы, некоторые приходят в ресторан именно ради них. Представлены и настоящие шедевры восточной кухни: например, для хинкали мы разрабатывали «свой» рецепт теста — оно разное для разной начинки. Очень вкусные кутабы, которые и вместо хлеба идут, и как закуска. Шашлыки, люля-кебабы, хачапури тоже заказывают постоянно. Кстати, попробовать их мы приглашали специальных гостей — поваров восточных ресторанов. Они оценили.

Все блюда из меню BY Grand можно заказать и на дом: в автомобиле есть все условия для доставки в нужной температуре.

О самых важных гостях

Знаете, как называется наше детское меню? «Для самого важного гостя», мы большое внимание уделили этой категории. Для малышей у нас есть каши, салаты, супы, горячие блюда и выпечка. Если родители попросят, можем немного изменить рецептуру, что-то добавить или убрать. Мы считаем отличной тенденцией, что сейчас детям стараются прививать правильные пищевые привычки, и горячо это поддерживаем.

Кстати, для малышей у нас не только еда: в BY Grand действует детская комната с гувернанткой, а каждый месяц проводятся разные веселые мероприятия и праздники. Ближайший, например, Хэллоуин – 1 ноября. Для малышей будут подарки, сюрпризы и яркая интересная программа.

О том, что к каждому — свой подход

Мы позаботились о том, чтобы в нашем ресторане каждому было комфортно. У нас есть классический зал, VIP-комнаты для деловых переговоров, лаунж и караоке-зал. По пятницам и субботам играет диджей, проходят веселые шумные вечеринки. Часто бывает так: приходит семья поужинать в ресторан, потом отдают ребенка няне, а сами перемещаются в бар или караоке. То есть условия созданы для всех, и отдыхать можно совершенно по-разному.

Скоро грядет пора корпоративов, и часто так бывает, что маленьким компаниям сложно забронировать себе место: зачастую рестораторы отдают предпочтение большим фирмам. А мы – нет; у нас будет уютно абсолютно всем, и любое мероприятие мы можем провести «под ключ» (в ресторане также работают профессиональные ведущие).

О работе команды

Любой хозяйке важно, чтобы гостям понравилось на ее приеме, поэтому мы так серьезно относимся к сервису. Наши официанты — те же хозяева ресторана: они гостеприимны, отлично знают все тонкости меню и барной карты, наконец, они прекрасно разбираются в психологии и учитывают множество моментов. Может быть, кто-то хочет побыть один, а кто-то, наоборот, не прочь поболтать с официантом. Куда посадить семью, чтобы всем было удобно? А человека, который пришел один?

Я полностью доверяю своей команде, а они — мне. Поэтому в ресторане всегда царит домашняя атмосфера взаимовыручки, которую мы все очень ценим.

Наш сервис также предполагает абсолютную информационную безопасность. Бывает, приходят гости, которые могут попросить освободить для них VIP-зал на час для серьезных переговоров. Они доверяют нам, и, по их словам, от атмосферы ресторана и от того, как мы обслуживаем, исход переговоров может поменяться в лучшую сторону. Думаю, излишне говорить, насколько это ценно для всей нашей команды.

О базилике в зале

Интерьер мы кардинально не меняли, поскольку он сам по себе достаточно интересный. Однако поработали с декором, убрали восточные элементы, поставили больше зеркал, организовали фотозону, перетянули мебель. И цвета поменяли — теперь у нас преобладают черный, белый, золотой.

И да — в зале нашего ресторана растут цветы, которые создают приятную, даже праздничную атмосферу. А некоторые ингредиенты для блюд выращиваем прямо в зале — повара иногда прямо при гостях собирают «урожай»: базилик, перчики и черри.