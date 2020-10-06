«Работать самому в 50 лет — это странно, я так не хочу». Как 18-летние делают бизнес

Рыночная экономика в России в следующем году отметит 30-летний юбилей: в ноябре 1991 г. российские власти отменили госмонополию на внешнюю торговлю, а в начале 1992-го появился указ о свободе торговли — спекулянты стали коммерсантами.

За эти 30 лет в России появилось поколение, для которого предпринимательство — вовсе не зверь неизвестной породы, а норма жизни. Строить свой бизнес они порой начинают еще не закончив школу. Среди таких «молодых да ранних» Алексей Марков, создатель агрегатора тортов на заказ «ТортLand». Он рассказал DK.RU, с чего начал бизнес, как привлек миллионные инвестиции для своего проекта и какие цели ставит перед собой.

Искал наставника по фотографии в соцсетях

— Я занимаюсь бизнесом больше двух лет. В феврале 2018-го впервые задумался о наставнике. Мне было 16 лет, я учился в 10-м классе, мой тренер по боевым искусствам, который одновременно развивал свой бизнес, посоветовал несколько книг — в каждой говорилось о том, что в начале пути человеку нужен учитель, ментор.

Где искать такого наставника? Я сделал просто: зашел в ВК, написал в поиске «бизнес Екатеринбург». Выпало более 5000 результатов. Заходил в каждый аккаунт и смотрел фотографии. Людям с приличными фото, по которым можно понять, что человек и правда занимается бизнесом, писал в личку: мне 16 лет, хочу делать бизнес, научите. Тридцать послали нафиг, двадцать дали советы о том, что надо почитать, а один написал: «Давай встретимся».

Встретились, он предложил поработать у него. Проект был связан с SMM: продавать продвижение в соцсетях. Я взял одноклассника, который умеет писать посты, на мне были продажи. Клиентов искал через 2ГИС. Просто кликаешь на дом, выпадает список организаций с телефонами, звонишь. Назначаешь встречу… За неделю мы продали на 60 тыс. руб., деньги поделили пополам.

Следующим шагом стал интернет-магазин фермерских товаров. Идея его организации принадлежала моему наставнику. Находили фермеров, которые выпускали разные товары: кто-то молоко и сыр, кто-то — хлеб, кто-то — пельмени или колбасы. Формировали продуктовые наборы и доставляли. Но дело не пошло: рынок оказался мертвым. В августе 2018-го бизнес закрылся, а я начал искать нишу, в которой можно зарабатывать.

Составил список из 100 направлений, крутил его так и сяк. И в итоге остановился на агрегаторе тортов.

«Яндекс.Такси» в мире сладостей

Я развиваю бренд «ТортLand». По сути, это такой же сервис, как «Яндекс.Такси» или Delivery Club, только узкая специализация — кондитерские изделия на заказ. Сейчас «ТортLand» есть в трех городах — Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске.

На три города работает один штат продавцов и продвиженцев. Их задача — сформировать клиентский поток. Привлекаем заказчиков, используя соцсети — в основном это «ВКонтакте» и Instagram. Хотя недавно открыли еще один инструмент: прозвон под конкретную дату клиентов, уже делавших подобные покупки. Например, в базе значится, что у ребенка через три недели день рождения. Мы прозваниваем, предлагаем заказать торт. Когда клиент соглашается, утверждаем макет, подтверждаем дату доставки, вес торта или количество порционных десертов. Все это оформляем в техзадание и передаем исполнителю.

В каждом городе у нас сформирован пул кондитеров — не менее 15, но в основном сотрудничаем с двумя-тремя, остальные для подстраховки. Работаем с теми, кто оформлен как ИП, — с ними можно заключать договор. В документах прописано, что компания оказывает подрядную деятельность — предоставляет торты по определенной цене, мы просто загружаем их заказами. В договоре также прописан и вопрос ответственности за качество — она лежит целиком на кондитерах или же курьерах.

На каждый город приходится по три курьера. В основном, это студенты с личными авто. Одна поездка — 250 руб. При этом с клиента мы берем 350 руб. Так что на доставке тоже зарабатываем.

Когда заказ доставлен, в CRM поступает уведомление о том, что клиенту необходимо на следующий день позвонить, узнать впечатления, получить обратную связь

Ошибки, конечно, случаются. Самый большой косяк — открывался магазин в одном из ТЦ, нам заказали торт на 300 человек, а он приехал треснувшим. Из ситуации выкрутились: подали торт уже порезанным на куски. Гости без угощения не остались, но вау-эффекта от подачи торта не получилось.

Часть денег пришлось вернуть, загладить вину тоже не вышло — торт нужен был на конкретное мероприятие. Когда подобное случается с частным клиентом, выйти из ситуации проще: можно предложить капкейки или большую скидку на следующий заказ. Решение таких проблем входит в обязанности наших менеджеров.

Мог взять деньги в Сколково, но не стал

Чтобы запустить агрегатор, мне требовались инвестиции — 500 тыс. руб. для каждого города. Инвесторов искал сам. Схема все та же — соцсети. Тогда у меня появился уже новый наставник — Андрей Овешков из Smart Food. Он меня научил задавать вопросы, четко формулировать мысли. Если ты придешь к бизнесмену и будешь мямлить, никто тебя не услышит.

Я изучил всех, кто значился в друзьях Овешкова на Facebook. Среди них много бизнесменов. Заходил на их страницы, смотрел их френд-листы. Так составил базу потенциальных инвесторов. Звонил, назначал встречи, приходил, рассказывал о проекте. За девять месяцев провел 313 встреч с бизнесменами самого разного уровня, даже из списка Forbes.

Один из таких олигархов меня очень удивил: ему 50 лет, а он до сих пор сам работает. Каждое утро приезжает в офис, вникает в проблемы. Я бы так не хотел. В 50 лет уже надо где-нибудь на Бали лежать на пляже и пить коктейли, пока твои деньги сами на тебя работают.

У меня был запрос на 1,5 млн руб. 16 предпринимателей одобрили мой проект и готовы были инвестировать. Но их условия меня не устраивали. Чаще всего сегодня инвесторы готовы давать деньги на таких условиях:

должен быть залог;

ты также должен вложиться деньгами в проект;

управление компанией отходит инвестору.

Мне же нужны были деньги на совсем других условиях:

инвестор становится миноритарием, то есть у него максимум 49%;

он не вмешивается в управление;

мой вклад в бизнес — моя работа, за которую я плачу себе зарплату.

В итоге я такого инвестора нашел: сейчас в каждом городе мне принадлежит 77% агрегатора плюс я выплачиваю себе зарплату.

Пока шли поиски, успел поучаствовать в венчурном акселераторе «Сколково». Там инвестиции связаны с бизнес-образованием: два месяца ты учишься, после этого участвуешь в конкурсе проектов, в котором нескольким стартапам даются инвестиции.

Изначально был список из 1000 человек, отбор прошли 50, в том числе я. Уровень проработки проектов там слабенький. Вроде взрослые люди выступают, а защитить нормально проект не могут.

Я к тому времени уже восемь месяцев привлекал инвестиции, знал, что и как отвечать. В итоге оказался в числе финалистов — проект оценили в 3,5 млн руб., 800 тыс. руб. я могу взять сразу. Но за это нужно было отдать 7-10% управляющей компании, и я отказался от сколковских денег.

Сейчас развиваю проект с инвесторами, которые готовы работать по моим правилам. Пока их все устраивает. Ежемесячная выручка по трем городам уже приближается к 1 млн. руб. По Екатеринбургу в ближайшее время хочу довести этот показатель до 2 млн руб.

Когда началась пандемия, я испугался, что денег у народа станет меньше, перестанут заказывать сладости, тем более, массовые праздники запретили. И средний чек действительно упал, но мы вырулили из ситуации.

Ввели в продажи тортики: небольшие, с простым повторяемым дизайном. Причем, к клиенту такой торт может приехать уже через три часа. В итоге наши доходы не упали.

«Бизнесмен, которому не нужны деньги, плохо знает свой бизнес»

Сейчас передо мной стоит задача — довести выручку по каждому городу до 400 тыс. руб. в месяц. Тогда можно будет открывать другие города. Планирую дорасти до выручки в 100 млн руб. в год. Это вполне возможно: как выйти на показатели в 200-250 тыс. руб. ежемесячно — уже понятно, это обкатано на существующих городах. Запустим 20 миллионников — вот уже 60 млн в год. А если еще добавить Москву и Питер, где можно получать больше, — как раз будет 100 млн руб.

К тому же мы начинаем тестировать еще одно направление — имбирные пряники на заказ. Рассчитываем на большие корпоративные заказы. Есть компании, которые перед Новым годом по 1,5 млн руб. на пряники тратят — только успевай выпекать.

Есть и еще один проект, которым я понемногу занимаюсь — образовательный. У меня есть 10 учеников, которые платят мне деньги, чтобы я учил их бизнесу. В среднем из моей рабочей недели 16 часов уходит на это — 10% всего рабочего времени.

Я вижу себя как стратегического инвестора, который располагает ресурсами: я отсматриваю проекты, потенциально интересным стратапам даю деньги, мы составляем план действий. Ученик выполняет, показывает отчеты каждый квартал, если нужно — вносим коррективы.

Беда в том, что у нас немногие готовы учиться. Есть у меня знакомая, которая начала заниматься бизнесом. Я предложил ей деньги — 200 тыс. руб., которые можно потратить на бизнес-образование, чтобы потом составить хороший бизнес-план. Но она отказалась, заявив, что занимается нетрадиционным бизнесом.

И многие так говорят: мне деньги не нужны. Но если бизнесмену не нужны деньги, значит, он плохо знает свой бизнес. Ведь бизнес предполагает постоянный рост, а расти возможно за счет финансовых ресурсов. Есть финансы — можно купить любые другие ресурсы.

У меня есть список из 37 потенциальных инвесторов. И я им все время посылаю отчеты о моей деятельности — чтобы были в курсе, как идут дела, как я развиваюсь. В случае чего, смогу просто прийти и получить необходимые инвестиции.