Мечта: отпуск за границей. Куда полететь в октябре и что там ждет россиян

Отдых за границей все так же не очень доступен для россиян (как и для граждан других стран), но, если отпуск запланирован на октябрь, несколько вариантов все же есть. О направлениях рассказывает «Агентство выгодных путешествий».

Турция

В октябре в Турции начинается бархатный сезон. Изнуряющая жара уходит, купальный сезон на Средиземном море продолжается до конца месяца, на Эгейском побережье может быть прохладно.

Самым жарким курортом в октябре считается Аланья, средняя температура в этом месяце 25-27 градусов.

Справку о тесте на коронавирус при въезде в Турцию не требуют, но его нужно будет сдать, вернувшись на родину.

ОАЭ

Авиасообщение России с Эмиратами было возобновлено в сентябре. Прямые рейсы из Москвы летают в Дубай, самый популярный эмират у туристов. Остальные эмираты также открыты для туристов, однако правила для въезда там немного жестче. Для въезда в Дубай нужна справка с отрицательным тестом на Covid-19, сделанная не позднее, чем за 96 часов до вылета, а также страховка с покрытием лечения коронавируса.

Погода в октябре в ОАЭ в октябре становится мягче, в среднем днем +30 градусов, море идеально для купания.

Мальдивы

В октябре на Мальдивах уже намного меньше осадков в отличие от летних месяцев. Авиасообщение с Россией было возобновлено в сентябре, для посещения страны нужна справка с отрицательным тестом на Covid-19, страховка с покрытием лечения болезни и заполнение медицинской декларации.

Египет

Еще одна страна, с кем Россия возобновила авиасообщение. В октябре в Египте по-настоящему комфортная погода для отдыха и купания. Пока прямые рейсы есть только до столицы, Каира, но добраться до курортов не сложно с удобными пересадками. Например, до Хургады есть удобные рейсы через Стамбул.

Для посещения Египта требуется справка с отрицательным тестом на коронавирус и страховка, покрывающая лечение Covid-19.

Хорватия и Черногория также пускают россиян к себе на территорию, но прямых рейсов нет (можно добраться с пересадками через тот же Стамбул).