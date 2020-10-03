Экокатастрофа на Камчатке: утечка химикатов, в океане погибли сотни тысяч животных

С конца сентября жители Камчатки сообщают, что после купания и серфинга на Халактырском пляже начали испытывать болезненные симптомы. В то же время в соцсетях появлялись фотографии и видео с тысячами мертвых морских животных на берегу.

Утром 3 октября журналист Юрий Дудь опубликовал фото и видео основателя камчатской школы серфинга Snowave Surf School Антона Морозова, который написал, что еще три недели назад люди после серфинга испытывали помутнение, першение в горле, океан на вкус был горьким, а не соленым, а 20 человек отравились. Вода со временем становилась все более мутной и густой.

Вчера и сегодня многие начали спешно уезжать с океана. Симптомы появляются даже без контакта с водой. Каждый час приходит новая информация и недавно получили от Greenpeace спутниковые снимки реки, которая впадает в океан, и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому. Снимки в хронологии 1, 9, 24 сентября показывают, что 9-го числа река уже выливала тоннами отраву в океан. Получается, прошел уже почти месяц. Никакой реакции по предотвращению катастрофы и спасению ситуации не было. Вероятно, если бы ответственные за это событие люди были мужественней и заявили о своем промахе и начали спасательные операции – масштабы этого можно было держать под контролем. Но уже месяц из реки изливается яд, который убивает все вокруг, — рассказал Морозов.

2 и 3 октября на ситуацию начали реагировать власти Камчатского края. Выявлено превышение допустимых норм в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам, поручено выявить причину загрязнения прибрежных вод, сказал Алексей Кумарьков, министр природных ресурсов и экологии Камчатского края.

Экологическая обстановка на Халактырском пляже вызывает серьезные опасения и озабоченность, сказал Владимир Солодов, губернатор Камчатского края.

Пока единственное, что можно сказать, что загрязняющие вещества в воде есть. Финальная проба еще не готова, — говорит он. Жителей призвали воздержаться от посещения Халактырского пляжа.

Точные причины загрязнения воды пока неизвестны. В многочисленных публикациях говорится также о возможной утечке ядохимикатов с полигона химических отходов у подножия вулкана Козельский, захороненных там с 1979 по 1982 гг. Сообщается также о военных учениях Тихоокеанского флота в районе Халактырского пляжа. В то же время в Восточном военном округе заявили, что в последнее время в районе Камчатки не проводили крупных учений, которые могли повлиять на экосистему. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Дальневосточного региона сообщил, что отравление воды предварительно вызвано утечкой нефтепродуктов из коммерческого танкера, которая была устранена. Принадлежность судна пока не установлена.