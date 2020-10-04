«Спецавтобаза» заплатит коллекторам 100 млн руб. за взыскание долгов

ЕМУП «Спецавтобаза», региональный оператор по вывозу мусора, ищет подрядчика, который займется взысканием долгов населения. Коллекторской фирме за договор готовы заплатить 100 млн руб., пишет Znak.com со ссылкой на техническую документацию, опубликованную на сайте госзакупок.

Подрядчик должен начать работу по взыскании долгов с 1 ноября 2020 г., а закончить не позднее 30 июня 2022 г. За каждый выданный должнику-жильцу судебный приказ заплатят 1,5 тыс. руб. За выигранный иск против жильца, задолжавшего за мусор, — 6166 руб., за выигранный иск в арбитраже — 35 тыс. руб. За взыскание задолженности в первые 60 дней с возбуждения исполнительного производства в ФССП России фирме заплатят 17,8% от суммы оплаченного долга. За взыскание задолженности после 60 дней с возбуждения исполнительного производства фирма получит 21,6% от долга.

Отдельно указывается, что за внесудебное взыскание долга, образовавшегося у накопителей мусора вне жилья, компания получит 11% от суммы, которую перечислят на счет «Спецавтобазы».

В пресс-службе «Спецавтобазы» пояснили, почему у МУПа выросла дебиторская задолженность:

Свою роль здесь в том числе сыграл коронавирус, плюс наложился мораторий правительства РФ. Предприятие всегда идет навстречу должникам, чтобы урегулировать вопрос в досудебном порядке, дает время на актуализацию данных, однако есть злостные неплательщики.

Добавим, что мораторий на начисления платежей за обращение с бытовыми отходами действовал всего девять дней — с 28 марта по 5 апреля 2020 г., и действовал для организаций, на которые распространялся указ президента Владимира Путина о нерабочих днях, сообщал DK.RU.

В августе стало известно, что с 2021 г. коммунальные тарифы для граждан вырастут более чем на 5%.