На Урале создают производство по переработке древесных отходов. Рынок сбыта — Китай

На территории опережающего развития «Лесной» будет создано производство по переработке древесных отходов. Соответствующее соглашение подписали Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области с компанией «Гринвуд» (выходит в ГК «Кастом»).

Инвестиционный проект предполагает строительство цеха по переработке древесины лиственных и хвойных пород в высококачественное древесное волокно для производства бумаги и картона по экструзивной технологии, отличающейся высокой рентабельностью и экологической безопасностью, — отметил генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александр Породнов.

Инвестиции в проект оцениваются в 348 млн руб., планируется создание 27 новых рабочих мест.

Генеральный директор ГК «Кастом» Алла Жукова добавила, что товары из высококачественного древесного волокна в настоящее время востребованы в России и в Китае:

В данный момент на территории Российской Федерации строится два подобных завода, на территории Уральского федерального округа такое производство будет первым. Передовая технология переработки «бросового» леса и его отходов позволит наладить экспорт во многие страны мира как самого древесного волокна, так и продукции из него — крафт-бумагу и бумажные пакеты, востребованные экологически-ориентированными обществами.

ГК «Кастом» — диверсифицированный холдинг в сфере недвижимости и строительства, предоставляющий услуги промышленно-хозяйственного аутсорсинга и управления эксплуатацией недвижимости на территории России. Компании группы занимаются также строительно-монтажными работами, техническим обслуживанием, предоставляют услуги клининга и пр.

Напомним, в 2020 г. на территории опережающего развития «Лесной» был зарегистрирован первый резидент — компания «Гефест» запустил производство стройматериалов. Суммарно инвестиции потенциальных резидентов оцениваются в 4 млрд руб., планируется создать более 1 тыс. новых рабочих мест, сообщал DK.RU.