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Ozon намерен провести IPO в США. Компанию оценивается в несколько миллиардов долларов

Ozon намерен провести IPO в США. Компанию оценивается в несколько миллиардов долларов
Автор фото: Smart Vombat. Иллюстрация: Wikimedia.org

«Готовность компании выйти на IPO — это хороший знак, подтверждение серьезности компании и ее готовность играть по правилам публичных компаний».

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Онлайн-ритейлер Ozon подтвердил, что подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на проведение IPO. Количество акций, которые будут размещены, и их ценовой диапазон еще не определены. IPO состоится после того как SEC завершит процесс проверки, при условии соблюдения рыночных и других условий.

О намерении Ozon выйти на биржу ранее сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники: первичное размещение ценных бумаг должно пройти в конце 2020 г. или начале 2021 г. при оценке в $3–5 млрд. 

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Ozon как интернет-ритейлер стал одним из бенефициаров пандемии коронавируса и локдауна: с начала 2020 г. бизнес компании вырос на 70%, а в 2019 г. — на 93%. По обороту продаж в интернете компания занимает третье место, уступая Wildberries и «Ситилинку», говорилось в рейтинге Data Insight.

Финансирование нужно маркетплейсу для дальнейшего роста, а сейчас подходящее время для IPO, считает старший аналитик BCS Global Markets Мария Суханова

Готовность компании выйти на IPO — это хороший знак, подтверждение серьезности компании и ее готовность играть по правилам публичных компаний. При внешних непростых экономических и политических факторах для бизнеса сейчас привлекательный момент, особенно с темпами роста больше 100% в год. Это впечатляет и делает его привлекательным для инвесторов, — говорит партнер Data Insight Борис Овчинников.

В июне 2020 г. сообщалось, что переговоры о покупке 30% акций Ozon ведет Сбербанк. Сейчас 43% акционерного капитала интернет-ритейлера принадлежит АФК «Система» Владимира Евтушенкова, порядка 40% — у инвестфонда Baring Vostok. Но переговоры с Ozon шли тяжело, пишет The Bell со ссылкой на два источника, знакомых с акционерами ритейлера. Оба считали, что сделка уже не состоится.

Автор: Андрей Пермяков
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