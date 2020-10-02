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«Хотел, чтоб завидовали, но сейчас мне это не нужно». Бизнесмен закрывает коммьюнити-клуб

«Хотел, чтоб завидовали, но сейчас мне это не нужно». Бизнесмен закрывает коммьюнити-клуб
Иллюстрация: Личный архив Ивана Зубарева

«Бизнес Среда», которая позиционировалась как площадка для обмена опытом между собственниками и топ-менеджерами компаний, закрывается. Основатель сам ищет клуб, в который готов бы был вступить.

#ЗАКРЫТИЕ#НОВОСТИ

Иван Зубарев, основатель компании «Труба Дело», решил закрыть клуб «Бизнес Среда», который он запустил четыре года назад. Резиденты клуба каждую неделю обсуждали бизнес-кейсы, встречались с экспертами в разных областях и помогали друг другу в решении задач.

Дело, конечно, не только в кризисе и онлайн-формате. Когда я основывал «Бизнес Среду», у меня были цели. Осознанная цель – сделать известный проект с молодыми и успешными ребятами, лидерами мнений, объединить людей, похожих на меня, прокачать наши бизнесы. Неосознанная цель — это, конечно, слава, узнаваемость. Тщеславие из меня перло, хотелось быть на сцене, чтоб на меня смотрели, завидовали, хотелось доказать всем, что я могу. Но вот прошло 4 года. Бизнес я прокачал. Меня знают, зовут на мероприятия, а я не на все приглашения откликаюсь. Я все больше стремлюсь упрощать свою жизнь, и уже сам готов платить за членство в каком-нибудь клубе, где я буду участником, а не организатором, — написал Иван Зубарев на своей странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что последний год для проекта шел «с большой натяжкой»:

«Бизнес Среда» стала для меня чемоданом без ручки. Пожалуй, надо было закрыть ее в прошлом году. Есть умные люди, которые умеют закрывать проекты красиво, на пике. Я этому только учусь.

Иван Зубарев добавил, что проект сильно вырос и смог объединить участников в новые сообщества — яхтсменов, рыбаков, футболистов.

Автор: Анна Хлебникова
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