Предприятие экс-вице-губернатора хотят вынести за пределы города

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и замгенпрокурора РФ Игорь Ткачев предложили владельцу птицефабрики «Среднеуральская» (входит в агрохолдинг «Равис», принадлежащий бывшему вице-губернатору Челябинской области Андрею Косилову) вынести производство за пределы города.

В этом случае власти готовы оказать предприятию поддержку.

Даже применяя самые современные технологии от запаха нам не уйти. Это сильно сказывается на качестве жизни людей. Мы готовы со своей стороны участвовать всеми силами в реализации проекта строительства птицефабрики на другом месте. Мы готовы подписать соответствующие документы. У нас достаточно инструментов поддержки, — отметил Евгений Куйвашев.

В противном случае Андрею Косилову необходимо в ближайшее время предоставить эффективный бизнес-план по совершенствованию производства, пишет JustMedia.

Люди нам пишут, что не могут выйти на балкон, на улицу погулять. И не зря пишут, мы побывали сами на птицефабрике и сами все увидели. Быстро решить вопрос с накопителем куриного помета у вас не получится. Ждать пять лет, когда у вас что-то получится, люди не могут. Да и контролирующие органы тоже, — добавил Игорь Ткачев.

Напомним, что остановить производство, установить очистные сооружения и продолжить работу надзорные органы предлагали бизнесмену еще в 2018 г., писал DK.RU. Тогда Андрей Косилов рассказывал, что, по его оценке, на проектирование и установку очистных сооружений необходимо потратить 200-250 млн руб.

Два года мы восстанавливали производство, вложили туда 500 млн руб. Согласитесь, немаленькие деньги. Мы вовремя выплачиваем зарплату, мы здесь крупнейший работодатель, платим все налоги, погасили все долги в пенсионный фонд, в бюджеты. И получили «поддержку» от государства, — рассказывал DK.RU агробизнесмен.

Как рассказывал DK.RU, главная претензия со стороны надзорных ведомств к птицефабрике — складирование помета птиц в не предназначенных для этого местах — например, на полях фермеров Нижнесергинского и Богдановичского районов. Из-за проблем со сливом и выбросами отходов птицефабрика в ноябре 2019 г. сообщала о закрытии двух убойных цехов и уведомила о сокращении 25% персонала (196 из 787 работников).

Птицефабрика «Среднеуральская» построена в 1973 г., это первое предприятие региона по производству мяса птицы. Летом 2015 г. свердловский арбитраж признал птицефабрику банкротом по иску Сбербанка, которому госпредприятие задолжало 238,4 млн руб., сообщал DK.RU. После этого она перешла под контроль челябинского агрохолдинга «Равис», который выкупил долги Среднеуральской птицефабрики перед Сбербанком (порядка 300 млн руб.), вложив в нее, по собственным оценкам, 1 млрд руб.