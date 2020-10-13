Как выбирают «Человека года — 2020». Список экспертов и номинаций
«Деловой квартал» начинает подготовку к Одиннадцатой ежегодной премии «Человек года». В 2020 г. отмечаем предпринимателей и управленцев, которые успешно справляются с коронакризисом и помогают другим.
Сергей Дружинин, директор издания «Деловой квартал»:
— 2020 год стал очередным водоразделом для России. Не оправившись до конца после девальвации рубля в декабре 2014-го, в условиях напряженной геополитической обстановки страна вошла сначала в топливный и валютный кризисы, а затем — вслед за всем остальным миром — на нас обрушился коронавирус.
Символично, что в конце 2019 г. «Деловой квартал» подвел итоги и десятилетия, и двадцатипятилетия — определив вместе с предпринимательским сообществом самых влиятельных людей в бизнесе и политике нашего региона.
Сейчас ясно наверняка: жизнь уже не будет такой, как прежде. Мне кажется, одну из наиболее точных характеристик нынешней ситуации дал сооснователь Hoff Михаил Кучмент: «Кризис 2008 г. разделил все компании на эффективные и неэффективные. Кризис 2014-го — на компании с долгом и без долга. В этот кризис деление будет проходить по тому, прошли вы уже этап цифровой трансформации или нет».
Изменится и политический, и бизнес-ландшафт страны и региона. А «Деловой квартал» продолжит выполнять свою главную миссию — рассказывать о бизнесе, защищать его интересы и предоставлять ему площадку для высказывания независимых мнений. Мы прошли четвертьвековой рубеж и уверенно движемся дальше.
Уже сейчас мы видим, какие компании эффективно справляются с последствиями кризисных явлений и кто в ситуации неопределенности нашел драйверы для роста — вопреки, казалось бы, общему тренду. Именно поэтому в 2020 г. мы решили провести Одиннадцатую ежегодную премию «Человек года».
В составе номинаций сохранятся традиционные отраслевые: промышленность, строительные компании и банковский сектор ни на минуту не останавливались, несмотря на самые жесткие карантинные ограничения. Мы отметим и социальный бизнес, чья деятельность стала особенно актуальной в текущих условиях, и управленцев на госслужбе — тех, кто шел на диалог с бизнесом и помогал находить пути преодоления кризиса.
Новый блок номинаций мы назвали «Трансформация бизнеса». Здесь будут представлены компании, для которых кризис оказался драйвером — которые запустили новые направления, вышли на новые рынки и, конечно, показали достойный финансовый результат. Оцениваются как компании из производственного сектора, так и организации, оказывающие услуги.
Номинантов и лауреатов премии определяют члены Экспертного совета, который уже приступил к работе. Победителя главной надотраслевой номинации «Человек года» традиционно называет «Деловой квартал».
Торжественная церемония состоится в конце осени. Однако до сих пор можно только предполагать, какой будет эпидобстановка, поэтому дату и место проведения мы назовем позже.
Я благодарю экспертов и партнеров премии, которые нашли время и ресурсы и подключились к работе. А всем номинантам желаю удачи!
СПРАВКА DK.RU
Номинации — 2020
— Трансформация бизнеса. Производственные предприятия
— Трансформация бизнеса. Услуги и сервис
— Социальный бизнес
— Девелопер года
— Подрядчик года. Строительство
— Банкир года
— Инвестор года. Промышленность
— Управленец на госслужбе
— Главная надотраслевая номинация «Человек года»
Экспертный совет — 2020
* Состав Экспертного совета премии может быть расширен
Статуэтки победителям выполнены мастерами Ювелирного дома CHAMOVSKIKH. Медиапартнеры события — телекомпания «Четвертый канал», информационное агентство ЕАН, информационное агентство JustMedia.ru.
Все новости проекта — на официальном сайте премии «Человек года».
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