Как выбирают «Человека года — 2020». Список экспертов и номинаций

Сергей Дружинин, директор издания «Деловой квартал»:

— 2020 год стал очередным водоразделом для России. Не оправившись до конца после девальвации рубля в декабре 2014-го, в условиях напряженной геополитической обстановки страна вошла сначала в топливный и валютный кризисы, а затем — вслед за всем остальным миром — на нас обрушился коронавирус.

Символично, что в конце 2019 г. «Деловой квартал» подвел итоги и десятилетия, и двадцатипятилетия — определив вместе с предпринимательским сообществом самых влиятельных людей в бизнесе и политике нашего региона.

Сейчас ясно наверняка: жизнь уже не будет такой, как прежде. Мне кажется, одну из наиболее точных характеристик нынешней ситуации дал сооснователь Hoff Михаил Кучмент: «Кризис 2008 г. разделил все компании на эффективные и неэффективные. Кризис 2014-го — на компании с долгом и без долга. В этот кризис деление будет проходить по тому, прошли вы уже этап цифровой трансформации или нет».

Изменится и политический, и бизнес-ландшафт страны и региона. А «Деловой квартал» продолжит выполнять свою главную миссию — рассказывать о бизнесе, защищать его интересы и предоставлять ему площадку для высказывания независимых мнений. Мы прошли четвертьвековой рубеж и уверенно движемся дальше.

Уже сейчас мы видим, какие компании эффективно справляются с последствиями кризисных явлений и кто в ситуации неопределенности нашел драйверы для роста — вопреки, казалось бы, общему тренду. Именно поэтому в 2020 г. мы решили провести Одиннадцатую ежегодную премию «Человек года».

В составе номинаций сохранятся традиционные отраслевые: промышленность, строительные компании и банковский сектор ни на минуту не останавливались, несмотря на самые жесткие карантинные ограничения. Мы отметим и социальный бизнес, чья деятельность стала особенно актуальной в текущих условиях, и управленцев на госслужбе — тех, кто шел на диалог с бизнесом и помогал находить пути преодоления кризиса.

Новый блок номинаций мы назвали «Трансформация бизнеса». Здесь будут представлены компании, для которых кризис оказался драйвером — которые запустили новые направления, вышли на новые рынки и, конечно, показали достойный финансовый результат. Оцениваются как компании из производственного сектора, так и организации, оказывающие услуги.

Номинантов и лауреатов премии определяют члены Экспертного совета, который уже приступил к работе. Победителя главной надотраслевой номинации «Человек года» традиционно называет «Деловой квартал».

Торжественная церемония состоится в конце осени. Однако до сих пор можно только предполагать, какой будет эпидобстановка, поэтому дату и место проведения мы назовем позже.

Я благодарю экспертов и партнеров премии, которые нашли время и ресурсы и подключились к работе. А всем номинантам желаю удачи!

СПРАВКА DK.RU Премия «Человек года» учреждена изданием «Деловой квартал» в 2010 г. и в этом году будет вручена в одиннадцатый раз. На сегодня это одна из самых престижных региональных бизнес-премий России и единственная — в Екатеринбурге и Свердловской области, где победителей определяет бизнес-сообщество. Главный принцип премии, которого неизменно придерживается «Деловой квартал», — объективный выбор победителей: победа на коммерческой основе не допускается. Премией «Человек года» отмечаются самые прогрессивные люди Екатеринбурга и Свердловской области, которые внесли наиболее весомый личный вклад в развитие своей отрасли, имеют солидную репутацию в профессиональном сообществе, внедряют инновационные проекты и технологии, развивают и поддерживают социально-ориентированные проекты. За десять лет статуэткой «Человек года» отмечены более 110 человек — предприниматели, политики, деятели культуры. Кроме регулярного проекта «Человек года» «Деловой квартал» провел специальную премию ЛЮДИ ЭПОХИ 1994-2019 (2019 г.) и составил перечень самых влиятельных персон региона ТОП-50: главные люди Урала (2020 г.).

Номинации — 2020

— Трансформация бизнеса. Производственные предприятия

— Трансформация бизнеса. Услуги и сервис

— Социальный бизнес

— Девелопер года

— Подрядчик года. Строительство

— Банкир года

— Инвестор года. Промышленность

— Управленец на госслужбе

— Главная надотраслевая номинация «Человек года»

Экспертный совет — 2020

Валерий Ананьев

основатель ГК «Атомстройкомплекс»

Елена Артюх

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области

Владимир Белоглазов

директор по общим вопросам УГМК

Вера Белоус

исполнительный директор Гильдии строителей Урала

Михаил Волков министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

Александр Высокинский

глава Екатеринбурга

Сергей Дружинин

директор, главный редактор издания «Деловой квартал» | DK.RU

Борис Кириллов

заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе

Алексей Клименко

генеральный директор УК RED

Сергей Козлов

генеральный директор ГК «Априори»

Александр Левин

председатель Общественной палаты Свердловской области, председатель Региональной общественной организации «Свердловский Творческий Союз журналистов»

Валерий Малышев

владелец сети клиник «Здоровье 365» и девелоперской компании «Ривьера Инвест Екатеринбург»

Александр Породнов

генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области

Андрей Симановский

основатель и владелец ГК «Сима Ленд»

Сергей Смирнов председатель Союза страховщиков Уральского региона «Белый Соболь»

Вячеслав Трапезников

президент СРО «Ассоциация строителей Урала»

Михаил Ходоровский

генеральный директор Группы Синара

Александр Чамовских

владелец Ювелирного дома CHAMOVSKIKH

Аркадий Чернецкий

член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Свердловской области

Олег Шиловских

генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза»

* Состав Экспертного совета премии может быть расширен

Статуэтки победителям выполнены мастерами Ювелирного дома CHAMOVSKIKH. Медиапартнеры события — телекомпания «Четвертый канал», информационное агентство ЕАН, информационное агентство JustMedia.ru.

Все новости проекта — на официальном сайте премии «Человек года».

Стать партнером премии: +7 (904) 544-98-37, savina@ek.apress.ru (Татьяна Савина)

Аккредитация для СМИ: +7 (912) 232-85-83, ivanova-ke@ek.apress.ru (Ксения Иванова)