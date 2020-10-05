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Клиенты МТС Банка смогут проверять контрагентов при помощи сервиса Контур.Светофор

Клиенты МТС Банка смогут проверять контрагентов при помощи сервиса Контур.Светофор
Иллюстрация: МТС Банк

Бесплатный сервис для автоматической проверки контрагентов позволяет минимизировать риски при B2B-сотрудничестве. Решение интегрировано в интернет-банк и мобильное приложение для бизнеса МТС Банка.

Онлайн-сервис Контур.Светофор оценивает благонадёжность получателя платежа при совершении расчетов. В интерфейсе мобильного и интернет-банка для бизнеса будет отображаться цветовой индикатор. Зеленый, желтый или красный сигналы отражают степень важности информации о хозяйственной деятельности потенциального партнера.

Клиенты МТС Банка смогут проверять контрагентов при помощи сервиса Контур.Светофор 1

Красным цветом обозначаются факты, связанные с ликвидацией компании и «банкротным» статусом в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Желтым цветом помечается информация, требующая пристального внимания, или уведомительного характера — смена руководителя или адреса.

Зеленым цветом обозначается благоприятная информация о контрагенте — компания оформляла лицензии, заключала контракты, исполнительные производства отсутствуют, прибыльность и т.д.

При нажатии на сигнал открывается экспресс-отчет, основанный на данных из более чем 30 открытых источников. В нем собраны краткие выводы о деятельности компании: клиент банка может ознакомиться с арбитражными делами, исполнительными производствами и другой первичной информацией, которая послужила причиной появления сигналов. В отчете также даны рекомендации по снижению рисков при дальнейшем сотрудничестве с конкретным контрагентом. 

Мы постоянно совершенствуем наши дистанционные каналы обслуживания и наполняем их в том числе нефинансовыми сервисами для удобства ведения бизнеса. Светофор позволяет работать только с надёжными партнёрами и принимать обоснованные решения о сотрудничестве — проверка контрагентов позволяет снизить риски до минимума, а значит сохранить финансы, так как перед отправкой платежа важно знать достоверную и актуальную информацию о контрагенте. И если результаты анализа заставят сомневаться в надежности компании, то всегда можно взять паузу для выяснения обстоятельств, — рассказывает руководитель кластера малого бизнеса МТС Банка Валерий Талалаев.

Руководитель направления работы с банками в Контуре Евгений Иванченко добавляет: перед отправкой денег клиент банка может узнать о крупном арбитражном производстве в отношении контрагента, даже если оно появилось только на днях. Кроме того, можно выяснить, рассчитывается ли контрагент по кредитным обязательствам.

Наш сервис позволяет снизить риск невозвратных долгов, обойти проблемы с возвратом НДС и всегда знать последние новости о своих контрагентах. Благодаря бесшовной интеграции через API Контур.Светофор органично дополнил экосистему онлайн-сервисов для бизнеса ПАО «МТС-Банк», — добавил Евгений Иванченко.

Автор: Андрей Каяк
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