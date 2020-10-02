Плата за удаленку — рост депрессии и социальная нестабильность. Чего ждать осенью? МНЕНИЯ

В России все чаще говорят о возврате ограничительных мер из-за роста заболеваемости COVID-19. Forbes спросил экономистов, чего ждать от возможного повторного карантина. Главное — в материале DK.RU.

Олег Вьюгин, профессор НИУ ВШЭ

— Введение карантина по весеннему сценарию нереально, даже если бы правительство захотело это сделать: экономика не выдержит таких жестких ограничений, равно как и люди, которые пережили шок карантина этой весной.

Скорее всего, правительство пойдет по шведскому сценарию ограничений и будет стараться убеждать людей соблюдать осторожность, не вводя жестких ограничений. Однако разница состоит в том, что в Швеции люди доверяют властям и прислушиваются к рекомендациям, в России люди не верят властям и обычно слушают рекомендации вполуха.

Как доказано данными европейских стран, главными путями распространения коронавирусной инфекции выступает транспорт и массовые мероприятия, и, вероятно, именно здесь оправданы ограничения».

Олег Буклемишев, директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ

— Навязывать единую модель ограничений для всей страны сейчас было бы неправильно, поскольку условия в регионах разные: где-то ситуация хуже, где-то лучше. Региональным властям нужно, как и ранее, предоставить право выбора ограничений, поскольку они понимают специфику местной экономики и имеют опыт работы в условиях прошлого карантина.

Сейчас для властей ситуация намного понятнее, чем весной. Это касается и динамики распространения вируса, и его реальной опасности, и потенциальной мощности системы здравоохранения, и даже реальной статистики заболеваемости и смертности. Коллективный иммунитет вырос, плюс многие люди интуитивно или осознанно проявляют осторожность, соблюдая ограничения при перемещениях и контактах с другими людьми. Поэтому оснований для нового резкого скачка эпидемии в России нет, и без крайней необходимости правительство вряд ли решится действовать по прежнему сценарию.

Поскольку по многим предприятиям и гражданам был нанесен сильный удар во время предыдущего карантина, спрос резко просел и экономика летит «на одном крыле». В нынешних условиях наиболее оправданной выглядит шведская модель: отношение к введению новых ограничений, скорее всего, будет предельно осторожным».

Валерий Миронов, заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ

— Возможное введение новых мер может осложнить ситуацию в экономике, поскольку восстановительный рост, который наблюдался после отмены режима самоизоляции, к настоящему моменту практически исчерпал себя.

При этом весьма осторожно нужно относиться и к дистанционной работе предприятий: изменение режима работы может снизить темп распространения заболевания, но платой за это станет рост депрессии среди здорового населения и увеличение социальной нестабильности, которые в дальнейшем могут негативно повлиять на производительность работников и темпы восстановления экономики. В текущей ситуации оправданной мерой является изолирование наиболее уязвимых слоев населения — пожилых россиян и людей с хроническими заболеваниями. Вполне вероятно, что корректировки в работе сектора услуг и проведении массовых мероприятий будут оправданными при росте числа заболевших коронавирусом.

Константин Сонин, профессор Чикагского университета

— Мне кажется, что правительству пока не нужно принимать сверхжестких ограничительных мер, но имеет смысл усилить контроль за соблюдением уже имеющихся ограничений. Не нужно запирать москвичей в домах, но нужно обязать использовать маски в метро, раздавать их бесплатно при входе и штрафовать за их отсутствие.

Необходимо закрыть бары и клубы и заставить рестораны соблюдать санитарный режим. Введение и, главное, соблюдение таких мер не приведет к серьезным экономическим потерям, но снова «сгладит кривую», позволив избежать избыточной смертности из-за перегрузки больниц

Наталья Волчкова, профессор РЭШ

— Если не предпринимать никаких действий по ограничению контактов между людьми, то нагрузка на медицинские мощности может быстро достичь критических значений, особенно в условиях сезонных респираторных заболеваний. Мягкие рекомендательные меры, как показывает практика последних месяцев, вряд ли дадут хороший результат в нашей стране, где доверие к официальной информации и рекомендациям традиционно в дефиците.

Карантин потребует от государства увеличения мер поддержки экономики и населения. С учетом роста безработицы в последние полгода объемы поддержки могут быть даже большими, чем было до сих пор. Ресурсы у государства есть, вопрос только в том, захочет ли оно ими воспользоваться».

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Сергей Дубинин, член наблюдательного совета ВТБ, бывший председатель ЦБ

— Весной карантин вводился для сглаживания пика нагрузки на неподготовленную к эпидемии больничную сеть. С этой точки зрения острой необходимости в введении нового карантина возникнуть не должно, резерв коек создан. В настоящее время экономика России находится в состоянии рецессии. И признаков роста нет. Это общий тренд для европейских и азиатских экономик в условиях пандемии. Спрос на российский экспорт не будет расти до середины 2021 года. Правительству не следует принимать меры, сокращающие доходы домохозяйств и компаний и подавляющие внутренний спрос. Останавливать крайне нежелательно.

Косвенные налоги уже повышены, поскольку сбор прямых налогов упал и возник дефицит бюджета. Но увеличивать дальнейшее давления на доходы недопустимо. Здравоохранение и социальные пособия сокращать нельзя. Остается наращивать госдолг. Банку России предстоит смягчать денежно-кредитную политику, и до конца 2020 года можно ожидать снижения ключевой ставки до 4%.