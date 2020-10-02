Избирком в очередной раз отказался проводить референдум по возврату прямых выборов мэров

Избирательная комиссия Свердловской области отказала в проведении референдума об изменении способа избрания глав муниципальных образований. Эту инициативу выдвинули горожане во главе с юристом Иваном Волковым. На референдум предлагалось вынести вопрос:

«Поддерживаете ли Вы принятие Закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», согласно которому главы муниципальных районов, городских округов (за исключением городских округов, являющихся ЗАТО), глава Екатеринбурга будут избираться на муниципальных выборах и возглавлять местную администрацию?».

При оформлении документов был нарушен порядок выдвижения инициативы референдума Свердловской области, а именно в ходатайстве о регистрации инициативной группы по проведению референдума Свердловской области и в протоколе собрания инициативной группы были внесены недостоверные сведения в отношении паспортных данных одного из членов инициативной группы. На основании вышеизложенного избирательная комиссия Свердловской области приняла решение об отказе в регистрации инициативной группы, — сообщает пресс-служба Облизбиркома.

2 октября постановление с этим решением опубликовано в «Областной газете» и на портале правовой информации Свердловской области. Отметим, что это не первая попытка добиться проведения референдума, но каждый раз инициаторы получают отказ.

Добавим, что в Екатеринбурге действует еще одна инициативная группа во главе с депутатом думы Екатеринбурга Андреем Пирожковым, которая собрала подписи и зарегистрировала законопроект о возврате прямых выборов мэра. Теперь его должно рассмотреть Заксобрание. Чиновники уже назвали эту инициативу «сырой» и «преждевременной».

Прямые выборы мэра в Екатеринбурге отменили в 2018 г. — соответствующий закон в апреле подписал губернатор Евгений Куйвашев. Он объяснил это попыткой избавиться от противостояния города и области (в городе действовала двуглавая система: мэр и сити-менеджер). Теперь мэра уральской столицы выбирают на конкурсной основе. В сентябре гордума провела конкурс по выборам главы города, победителем которого стал бывший вице-губернатор Александр Высокинский.

Отметим, в Екатеринбурге за возвращение прямых выборов мэра выступили 82% респондентов, опрошенных фондом «Социум». Способ избрания, который действует сейчас (главу города Екатеринбурга выбирают депутаты Городской думы) предпочли бы всего 12% жителей города. Лишь весьма небольшая часть горожан либо не имеет по этому вопросу своей позиции, либо для них не важен порядок избрания мэра (таких горожан всего 5,5%). Среди респондентов 18-34 лет поддержка прямых выборов самая высокая — 88%.