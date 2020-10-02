Конец платежей за COVID, тотальный «Мир» и рост зарплат бюджетников. Новые законы октября

С октября в России вступили в силу несколько важных законов.

Госвыплаты — только на «Мир»

С 1 октября целый ряд государственных выплат будет поступать только на карту «Мир». Это пособие по безработице, стипендия, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком и так далее.

Если человек, ранее получавший пособия на карты Visa или Mastercard, не сделал себе карту «Мир», выплаты прекратятся. Есть единственное исключение: выплаты продолжат поступать на счет, если их получатель постоянно проживает за пределами России.

Получать пенсии на карты международных платёжных систем можно до 31 декабря 2020 года.

Страховка по вкладам и счетам вырастет до 10 миллионов рублей

С 1 октября 2020 года вступает в силу закон, повышающий сумму застрахованных денег на банковских счетах, если средства были получены:

при продаже недвижимости (квартиры, комнаты, дома, части дома, земли и т. д.);

при получении наследства;

при получении возмещения за ущерб жизни, здоровью или имуществу человека;

при получении пособий или других социальных выплат;

при получении выплат по решению суда.

Раньше на банковских счетах было застраховано до 1,4 миллиона рублей.

Рост зарплат бюджетников

С 1 октября повысят зарплату работникам государственных учреждений, учреждений социальной сферы и науки, сотрудникам клиник и научных институтов Минздрава, медико-социальной экспертизы, спасательных центров МЧС, контрактным военнослужащим, служащим по призыву, сотрудникам нацгвардии и внутренних дел, судьям, дипломатическим работникам и т. д. Зарплата будет проиндексирована на уровень годовой инфляции — 3%.

Диагностическая карта возвращается к автовладельцам

С 1 марта по 30 сентября диагностическую карту для покупки полиса ОСАГО можно было предъявить позже (в течение месяца после снятия коронавирусных ограничений в регионе). Теперь без нее обязательную страховку на автомобиль не продадут.

Если ОСАГО было куплено в период с марта по сентябрь 2020 года без прохождения техосмотра, то теперь автовладельцам нужно пройти его до 31 октября 2020 года.

Духи и фотоаппараты — под контроль

С 1 октября 2020 года станет обязательна маркировка парфюмерной продукции и фотоаппаратов. Товары должны содержать код Национальной системы цифровой маркировки, который позволяет отличить оригинальный товар от подделки.

Предполагается, что маркировка снизит стоимости легальных товаров на 10% «за счет снижения доли контрафакта на рынке и других позитивных эффектов».

Получить российское гражданство будет проще

Иностранцы, воспитывающие детей с гражданством РФ, с 12 октября смогут получить российское гражданство по упрощенной схеме.

Ломбарды будут работать на три часа дольше

С 12 октября 2020 года вступают в силу поправки к закону «О ломбардах». Ломбарды смогут работать с 8 до 23 часов (до этого — до 20 часов), невостребованная вещь стоимостью от 300 тысяч рублей будет продаваться на открытых торгах, любой желающий сможет ее купить. Также с октября ломбарды должны иметь в своем названии слово «ломбард», а другие организации не имеют права использовать его. В стране будет создан реестр ломбардов.

Переход на электронные трудовые книжки

До 31 октября 2020 года работодатели обязаны уведомить каждого работника в письменной форме о праве выбора между электронной и бумажной трудовой книжкой. Для перехода на электронную книжку сотрудник должен написать заявление.

Бумажную книжку работодатель должен будет вернуть работнику, ее нужно хранить (для сохранности записей до 2020 года). Электронную версию можно будет увидеть через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России или через Госуслуги.

Конец кредитных каникул и внеплановых выплат на детей

Государство давало возможность заемщикам не платить по кредиту в случае возникновения финансовых проблем в период с апреля по сентябрь 2020 года. Например, при потере работы или снижении дохода банк мог предоставить клиенту кредитные каникулы на срок до шести месяцев. Больше такой возможности нет.

Также 30 сентября 2020 года был последний день, когда родители могли подать заявление на дополнительные выплаты на детей. Например, на каждого ребенка в возрасте 3–16 лет государство выплачивало по 10 тысяч рублей (две выплаты), на детей до трех лет — по 5 тысяч рублей (три выплаты).

Кальяны выселят из кафе и ресторанов

В России вступает в силу запрет на употребление в заведениях общепита кальянов и никотиносодержащей продукции. С 30 октября в отношении такой продукции начнет действовать тот же порядок, что и для сигарет. Предполагается, что для любителей кальянов должны будут открываться отдельные заведения, в которых будет нельзя продавать напитки и готовые блюда.