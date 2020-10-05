Привет из советского прошлого. Как аграрный опыт СССР стал инновацией в ХХI веке

Внесение в почву безводного аммиака (NH3) в качестве основного азотного удобрения в растениеводстве широко применялось в СССР в 70-80 годах и осуществлялось аграриями, совместно с подразделениями Всесоюзного Объединения «Союзсельхозимия». Эта организация была монопольным поставщиком безводного аммиака хозяйствам, осуществляла его получение от производителей, хранение, распределение и доставку на поля. С развалом СССР экономика страны была расшатана, сельское хозяйство, соответственно, тоже. Была практически полностью разрушена инфраструктура и логистика перевалки и хранения безводного аммиака, и, постепенно, опыт использования аммиака был забыт. Аграрии продолжили действовать по старинке — обогащать почву азотом при помощи сухих удобрений, в том числе аммиачной селитрой (NH4NO3, азотное минеральное удобрение с содержанием 34,4% действующего вещества, прим.ред.).

О том, почему такой способ удобрения почвы не является достаточным и эффективным, какие новации в сельском хозяйстве способны упростить жизнь аграрным предприятиям, рассказали руководители компании «АммиакАгро» Геннадий Непомящий и Инна Шульга.

«Чтобы почерпнуть новые знания, нам приходится возвращаться в советское прошлое»

Все используемые знания о технологии внесения безводного аммиака зиждутся на советских учебниках 80-х годов. Чтобы возродить эту практику, руководству «АммиакАгро» пришлось провести серьезную работу с библиотечными архивами разных городов страны.

Наша команда отправилась в Уральский государственный аграрный университет. Мы хотели узнать, есть ли перспективы у технологии удобрения почвы безводным аммиаком. Научный состав университета внимательно отнесся к нашей идее и рассказал о своем опыте первопроходцев использования аммиака и о всех трудностях, с которыми нам придется столкнуться, — рассказывает Геннадий Непомящий.

Команду «АммиакАгро» предупредили: Урал — сложный регион, зона рискованного земледелия. Сложный, в первую очередь, из-за климатических условий. У растений здесь короткий вегетационный период, а характер почв от области к области сильно разнится. Тем не менее, компания решила рискнуть и заключила первый контракт на оказание услуг по внесению безводного аммиака, взяла в аренду необходимую технику для работы (культиваторы и приагрегатные бочки для сжиженного аммиака).

Нашим первым клиентом стала агрофирма «КРиММ» из Тюменской области. Нам выделили 2,5 тысячи гектар в работу. Не поверите, на переговоры с этой компанией у нас ушло всего 30 минут. Оказалось, что ее руководство тоже давно изучало возможность внесения безводного аммиака, и тут появились мы, — продолжает Инна Шульга.

После того, как «АммиакАгро» отработала первый контракт, стало очевидно — услуга по внесению в почву безводного аммиака более чем востребована в нашем регионе. Просто аграриям надо дать альтернативу аммиачной селитре и возможность получить собственный опыт, на своих землях, для своих культур и своей дозировкой.

Владельцы агрофирм, не знакомые с используемой нами технологией, часто спрашивают: не испортим ли мы почву, насколько безводный аммиак экологичен и в чем его преимущества. Начнем с формулы аммиака NH3. Безводный аммиак состоит из азота и водорода. Едва ли удобрение с таким составом можно назвать вредной химией, — добавляет Инна Шульга.

О всех чудодейственных свойствах безводного аммиака расскажем чуть позже. А пока — еще немного о становлении компании «АммиакАгро».

После того, как компания отработала первый контракт с агрофирмой «КРиММ», начался поиск средств на закуп собственного оборудования. В одной из рассылок Инна Шульга увидела информациюо запуске акселератора Свердловского областного венчурного фонда. Команда решила принять в нем участие. Говорит, было непросто: каждую цифру, каждое слово необходимо было подкрепить расчетами, примерами, договорами. Усложняло ситуацию и то, что отрасль сельского хозяйства недостаточно близка организаторам акселератора.

Мы просчитывали экономику проекта, доказывали его работоспособность, приезжали на его защиту. В один прекрасный момент меня спросили: «А где ваша команда?» А команда трудится на полях в Тюменской области, — со смехом вспоминает Инна Шульга.

Тем не менее, защитить проект удалось, и компания «АммиакАгро» получила необходимые средства для закупа оборудования.

Мы не покупали сразу много техники. Ровно столько, сколько могли загрузить. Важно, чтобы оборудование было использовано максимально эффективно, без каких-либо простоев. В следующем году, скорее всего, тем же объемом техники уже справляться не получится. Необходимо будет увеличивать парк техники, — добавляет Геннадий Непомящий.

Хоть в песок, хоть в чернозем

У аммиачной селитры, с помощью которой традиционно аграрии обогащают почву азотом, есть свои достоинства, но и множество недостатков. Во-первых, вносить ее можно только весной, во-вторых, она вымывается из почвы дождями, в-третьих, она подвержена высыханию в засушливый период, в-четвертых, селитре надо обеспечить правильный режим хранения, чтобы она не слеживалась и не отсыревала, а, в свете последних событий (взрыв аммиачной селитры в порту Бейрута, прим.ред.), обеспечить абсолютную безопасность при транспортировке и хранении.

Для погрузки/разгрузки селитры нужны люди, техника, для хранения — дополнительные площади. Если она отсыреет, то слёживается в глыбы и становится непригодной к дальнейшему использованию. Бывает, что рабочие размельчают ее ломом, а если крупный кусок селитры попадет в распределительную технику, то она выходит их строя, — рассказывает Геннадий Непомящий.

Услуга по удобрению почвы безводным аммиаком, которую предлагает «АммиакАгро», предполагает загрузку всего нескольких сотрудников-операторов, которые контролируют ход выполнения работ. Затраты на «лишние» руки исключаются. Далее: безводный аммиак подходит для всех типов почв. В Австралии, например, с его помощью хорошего урожая удается добиться даже на песчаных землях. Вносить его можно хоть весной, хоть летом, хоть осенью — он останется в почве и будет питать растения азотом на всем периоде их вегетации в отличие от селитры. Секрет — в способе внесения. Безводный аммиак подается в почву под давлением в виде сжиженного газа, заделывается в почву специальными рабочими органами, входит в неразрывную связь с почвенным комплексом благодаря своей формуле и равномерно распределяется в пахотном слое.

Работать безводный аммиак начинает сразу после внесения, тогда как для активизации селитры влага — обязательное условие. Применяться такая технология может не только для повышения урожайности (на полях, где применялась технология внесения безводного аммиака, урожайность выросла примерно на 30%, прим.ред.), но и для борьбы с вредителями. Это особенно важно для уральских земель, где выращивают много овощей. Верным спутником овощных культур является нематода и проволочник, способный загубить урожай. Кроме того, безводный аммиак хорошо борется с грызунами, плесневыми грибками и даже семенами сорняков.

При этом безводный аммиак не наносит вреда микрофлоре почвы. Скажу точнее. Конечно, он уничтожает и полезные почвенные организмы сразу в зоне внесения, но это возобновляемые утраты. Через две-три недели популяция тех же дождевых червей увеличивается в 2-2,5 раза благодаря улучшению питательной среды. Высокая концентрация вещества возле точки внесения влияет только на одну пятую организмов пахотного слоя и не влияет на подпочвенный слой. Поэтому для борьбы с вредителями правильнее заниматься регулярным внесением аммиака, до полного их уничтожения, — отмечает Инна Шульга.

Еще одно достоинство безводного аммиака заключается в том, что с его внесением в почве увеличивается количество подвижных форм калия, фосфора и других микроэлементов, которые становятся доступными для растений.

Когда аграрии слышат о нашей услуге, о ее пользе, о том, что мы сами организуем доставку удобрения к полю и сами занимаемся его внесением, сразу слышится: «Это дорого». На самом деле мы снимаем с них затраты на логистику селитры, на ее разгрузку, погрузку и хранение. И таким образом расчеты показывают, что наша услуга обходится хозяйству не дороже применения других азотных удобрений. Хозяйства, которые уже опробовали внесение безводного аммиака, говорят, что окупаемость 1 рубля, вложенного в использование этой технологии, составляет примерно 4-7 рублей. Экономический эффект очевиден, — продолжает Геннадий Непомящий.

Планы на Урал

Сейчас услугами компании «АммиакАгро» по внесению безводного аммиака в почву в качестве азотного удобрения уже пользуются хозяйства Тюменской, Челябинской, Курганской областей и Башкортостана. В планах компании — закрепиться на родном Урале и показать, что «зона рискованного земледелия» может демонстрировать достойные результаты. С первой частью задуманного компания уже справилась. В сентябре в деревне Полушина (Свердловская область), где располагаются земли зерновой компании «ФинАгро», был проведен первый эксперимент по внесению безводного аммиака в почву под зерновые культуры. Интерес к технологии проявляют и другие участники агропромышленного комплекса области.