Дональд Трамп заразился коронавирусом. В разгар президентской гонки

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания заразились Covid-19 — тест у обоих оказался положительных, написал Трамп в своем Твиттере:

Сегодня первая леди США и я сдали тесты на коронавирус, результат которых оказался положительным. Мы немедленно начнем наш карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе!

Президентская чета решила остаться в Белом доме, по словам врачей, Трамп и его супруга чувствуют себя хорошо, президент США намерен работать дистанционно.

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Ранее коронавирусом заразилась помощница Трампа Хоуп Хикс.

Сообщение о заражении Дональда Трампа уронило на американские индексы упали больше чем на 1%, пишет Bloomberg.

Уход Трампа на карантин — серьезный удар по его позициям в предвыборной гонке за пост президента. Из-за болезни он не сможет участвовать в запланированных предвыборных мероприятиях. При этом Трамп отстает от своего конкурента-демократа Джо Байдена.

Любопытно, что Трамп, как показало исследование Корнеллского университета, является главным источником искаженной информации о средствах лечения коронавируса COVID-19 в мире.