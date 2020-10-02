«Уровень 80 руб. за доллар — максимум в этом году. В IV квартале ожидаем укрепления рубля»

Владимир Бобряшов, директор екатеринбургского офиса инвесткомпании General Invest:

— На прошлой неделе глобальные рынки оставались под воздействием опасений в отношении второй волны пандемии коронавируса и неопределённости в отношении дополнительных мер поддержки экономики со стороны законодателей США. Даже покупки инвесторами просевших технологических акций не сумели вывести широкий рынок в плюс по итогам недели.

Индекс S&P 500 (-0,63%) завершил с отрицательным результатом четвертую неделю подряд, – это самый длительный понижательный тренд за период более года.

С максимумов падение индекса S&P 500 составляет более 10%. Индексу Nasdaq все же удалось прервать череду недельных просадок и закрыться ростом на 2,4% благодаря выкупу подешевевших техгигантов. Dow Jones потерял по итогам недели 1,8%. На минувшей неделе глава ФРС США Дж. Пауэлл и глава Казначейства США Стивен Мнучин выступали перед Конгрессом. Председатель ФРС отметил, что многочисленные макроэкономические индикаторы указывают на улучшение ситуации в экономике, однако и рынок труда, и общая экономическая активность остаются в существенно более слабом положении, чем до пандемии, и их будущее по-прежнему остается неопределенным и сильно зависит от способности взять вирус под контроль и оказать поддержку экономике на всех уровнях. Тем временем количество новых случаев инфицирования коронавирусом в мире продолжает увеличиваться. В некоторых странах Азии, Европы и Ближнего Востока рост числа заболеваний заметно ускорился.

Инвесторы опасаются, что вторая волна заражений может привести к ужесточению карантинных мер.

Между тем американская компания Johnson&Johnson объявила 25 сентября, что экспериментальная вакцина против коронавируса показала отличные результаты на последних стадиях тестирования.

Сообщается, что окончательные результаты разработок могут быть будут получены к концу года или началу 2021 г. Предвыборная гонка между кандидатами в президенты также набирает обороты, первые дебаты между кандидатами состоялись 29 сентября. Кроме предвыборных новостей, инвесторы будут ждать на неделе новостей о прогрессе в разработке вакцин, а также об утверждении стимулирующих мер для поддержки экономики США и публикации сентябрьского отчета по рынку труда в США.

Неудачной прошедшая неделя оказалась и для российской валюты. Против доллара рубль потерял 3,2%, а против евро снизился на 1,4%.

Причинами ослабления российской валюты выступают как геополитические, так и экономические, а также конъюнктурные факторы. С одной стороны, это угроза западных санкций из-за Беларуси, предполагаемого отравления А. Навального, военный конфликт Армении и Азербайджана, а с другой – слабый платежный баланс, продолжающийся отток капитала, низкий спрос на ОФЗ, сомнения в активном восстановлении спроса на энергоресурсы.

Ухудшение глобальной толерантности к риску на фоне угрозы второй волны пандемии и укрепление доллара также способствуют слабости рубля на этой неделе и привели его к уровню RUB 80/$1. Полагаем, что эти уровни более или менее являются максимальными для курса доллара в этом году. Ожидаем некоторого укрепления российской валюты в 4 кв. 2020 г.

Основной новостью прошедшей недели стало, конечно, сообщение о предварительной договоренности компании Yandex и TCS Group Holding (головная компания Тинькофф банка) о покупке «Яндексом» 100% TCS. Сумма сделки предварительно оценивается в $5,48 млрд., причем, по информации источника «Ведомостей», оплата будет происходить как денежными средствами, так и акциями «Яндекса» в соотношении 50/50. Отметим, что после «развода» «Яндекса» и Сбербанка, у интернет-компании оказались развязаны руки в области и электронной коммерции, которую «Яндекс» также начинает активно осваивать, и финтеха.

Тинькофф Банк является хорошим выбором в сфере финтех, поскольку он 100-процентно ориентирован на высокие технологии и имеет отличную экспертизу и достойную репутацию в сфере финансов. Для ТСS слияние с «Яндексом» также отличный импульс для развития, учитывая многомиллионную аудиторию интернет-компании, что вполне может вывести объединенную компанию в ряды лидеров в области финтех и позволить конкурировать на равных с такими тяжеловесами рынка как Сбербанк с его 100 млн розничных клиентов.

Безусловно, необходимо дождаться окончательных договоренностей и параметров сделки, чтобы попытаться более точно оценить ее потенциал, прежде всего, для акций «Яндекса» (поскольку ГДР TCS, вероятно, перестанут торговаться на биржах после выставления оферты «Яндексом»).

На прошлой неделе состоялась также первая продуктовая конференция Сбербанка и собрание акционеров банка, утвердившее долгожданные дивиденды за 2019 г. в размере 18,7 руб. на акцию (дата закрытия реестра 5 октября, последний день торгов с дивидендами 1 октября). В ходе продуктовой конференции Сбербанк презентовал свою экосистему, новые устройства и услуги (семейство голосовых помощников, ряд новых приложений, новый концепт офисов и т.п.) и свой новый бренд «Сбер», объединяющий все его продукты и услуги.

С полной версией обзора по международным рынкам можно ознакомиться в видео, представленным ниже.