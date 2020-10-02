СКБ-банк обновляет банкоматный парк

В новых устройствах клиенты могут просматривать информацию по продуктам, имеющимся у них в банке, пополнять свои карты и счета наличными, осуществлять переводы между счетами и картами, оплачивать услуги. Банкоматы принимают к обслуживанию как бесконтактные карты, так и телефоны с поддержкой NFC (технология бесконтактного обслуживания), кроме того, для удобства обслуживания клиентов мы оснастили банкоматы 19-дюймовыми мониторами с сенсорным экраном.

Нашим клиентам станут доступны не просто банкоматы для работы с деньгами, а полноценные киоски самообслуживания, с возможностью открыть вклад, совершить перевод, оплатить коммунальный платеж, — отметил Александр Ельцев, директор департамента технологического развития СКБ-банка.

В апреле 2020 года СКБ-банк объявил о цифровой трансформации. Офисы банка трансформируются в формат «лёгкого универсального» офиса, где клиенты смогут получить квалифицированную помощь специалиста, подключить дистанционные сервисы и воспользоваться умными устройствами самообслуживания.