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Открыта регистрация на конференцию по биометрии для бизнеса

Открыта регистрация на конференцию по биометрии для бизнеса
Иллюстрация: https://pixabay.com/

15 октября состоится онлайн-конференция «Биометрия & Безопасность» — экспертная конференция по биометрии для бизнеса. Спикеры расскажут, как новые технологии помогают в решении бизнес-задач.

Онлайн-конференция «Биометрия & Безопасность» объединит на одной площадке всех участников полного цикла создания биометрических систем: математиков и разработчиков алгоритмов, вендоров оборудования, интеграторов и заказчиков.

В программе: 

— практические кейсы 

— открытый диалог между экспертами

— разбор проектов по биометрии в прямом эфире: разберем сильные и слабые стороны, наглядно покажем, как работает надежная безопасная СКУД на крупном предприятии

— решения, которые вы сможете использовать на практике 

Организатор конференции BIOSMART — российская инновационная компания, которая разрабатывает, производит и внедряет устройства и программные продукты для биометрической идентификации человека по отпечаткам пальцев, рисунку вен ладони и лицу. Компания была создана в 2006 году. Сегодня это резидент Фонда Сколково, ведущий российский разработчик и один из мировых лидеров в своем сегменте.  

Спикерами конференции выступят:

  • Александр Дремин, СЕО BIOSMART. Он расскажет, каким требованиям должна удовлетворять СКУД крупного распределенного объекта и насколько легко интегрировать биометрическую СКУД в другие системы предприятия;
  • Евгений Егоров, специалист по развитию бизнеса компании NtechLab;
  • Данила Николаев, директор некоммерческого партнерства «Русское биометрическое общество»;
  • Александр Иванов, доктор технических наук, доцент, ведущий специалист АО «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт»;
  • Константин Сергеев, директор по безопасности ТС «Монетка»;
  • Егор Голубкин, технический директор BIOSMART.

Официальные партнеры: Фонд Сколково, NtechLab, Русское биометрическое общество.

Начало мероприятия: 15 октября, в четверг, в 10.00 мск. 

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке

Автор: Рекламная служба DK.RU
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