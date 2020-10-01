Открыта регистрация на конференцию по биометрии для бизнеса

Онлайн-конференция «Биометрия & Безопасность» объединит на одной площадке всех участников полного цикла создания биометрических систем: математиков и разработчиков алгоритмов, вендоров оборудования, интеграторов и заказчиков.

В программе:

— практические кейсы

— открытый диалог между экспертами

— разбор проектов по биометрии в прямом эфире: разберем сильные и слабые стороны, наглядно покажем, как работает надежная безопасная СКУД на крупном предприятии

— решения, которые вы сможете использовать на практике

Организатор конференции BIOSMART — российская инновационная компания, которая разрабатывает, производит и внедряет устройства и программные продукты для биометрической идентификации человека по отпечаткам пальцев, рисунку вен ладони и лицу. Компания была создана в 2006 году. Сегодня это резидент Фонда Сколково, ведущий российский разработчик и один из мировых лидеров в своем сегменте.

Спикерами конференции выступят:

Александр Дремин, СЕО BIOSMART. Он расскажет, каким требованиям должна удовлетворять СКУД крупного распределенного объекта и насколько легко интегрировать биометрическую СКУД в другие системы предприятия;

Евгений Егоров, специалист по развитию бизнеса компании NtechLab;

Данила Николаев, директор некоммерческого партнерства «Русское биометрическое общество»;

Александр Иванов, доктор технических наук, доцент, ведущий специалист АО «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт»;

Константин Сергеев, директор по безопасности ТС «Монетка»;

Егор Голубкин, технический директор BIOSMART.

Официальные партнеры: Фонд Сколково, NtechLab, Русское биометрическое общество.

Начало мероприятия: 15 октября, в четверг, в 10.00 мск.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке