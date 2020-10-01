Открыта регистрация на конференцию по биометрии для бизнеса
15 октября состоится онлайн-конференция «Биометрия & Безопасность» — экспертная конференция по биометрии для бизнеса. Спикеры расскажут, как новые технологии помогают в решении бизнес-задач.
Онлайн-конференция «Биометрия & Безопасность» объединит на одной площадке всех участников полного цикла создания биометрических систем: математиков и разработчиков алгоритмов, вендоров оборудования, интеграторов и заказчиков.
В программе:
— практические кейсы
— открытый диалог между экспертами
— разбор проектов по биометрии в прямом эфире: разберем сильные и слабые стороны, наглядно покажем, как работает надежная безопасная СКУД на крупном предприятии
— решения, которые вы сможете использовать на практике
Организатор конференции BIOSMART — российская инновационная компания, которая разрабатывает, производит и внедряет устройства и программные продукты для биометрической идентификации человека по отпечаткам пальцев, рисунку вен ладони и лицу. Компания была создана в 2006 году. Сегодня это резидент Фонда Сколково, ведущий российский разработчик и один из мировых лидеров в своем сегменте.
Спикерами конференции выступят:
- Александр Дремин, СЕО BIOSMART. Он расскажет, каким требованиям должна удовлетворять СКУД крупного распределенного объекта и насколько легко интегрировать биометрическую СКУД в другие системы предприятия;
- Евгений Егоров, специалист по развитию бизнеса компании NtechLab;
- Данила Николаев, директор некоммерческого партнерства «Русское биометрическое общество»;
- Александр Иванов, доктор технических наук, доцент, ведущий специалист АО «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт»;
- Константин Сергеев, директор по безопасности ТС «Монетка»;
- Егор Голубкин, технический директор BIOSMART.
Официальные партнеры: Фонд Сколково, NtechLab, Русское биометрическое общество.
Начало мероприятия: 15 октября, в четверг, в 10.00 мск.
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке