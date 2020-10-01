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Бывшего замначальника свердловской полиции отправили в колонию строгого режима

Бывшего замначальника свердловской полиции отправили в колонию строгого режима
Иллюстрация: pixabay.com

Октябрьский суд Екатеринбурга признал генерала полиции Владимира Романюка виновным во взяточничестве. Бывшего силовика приговорили к 8 годам и 6 месяцам в колонии строгого режима и штрафу 2 млн руб.

#ВЗЯТКИ#КРИМИНАЛ#НОВОСТИ

Вместе с Владимиром Романюком осудили экс-начальника ОМВД по Ярославскому району Москвы полковника Сергея Глущенко. Суд решил, что именно Глущенко склонил Романюка к получению взятки. Он будет отбывать 7 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима и также должен выплатить 2 млн руб.

Как писал DK.RU, экс-замглаву ГУ МВД РФ по Свердловской области генерал-майора Владимира Романюка задержали 3 октября 2018 г. в рамках расследования уголовного дела по организации игорного бизнеса. В этот же день задержали и Глущенко.

В деле рассматриваются два преступных эпизода. По версии следствия, в январе 2016 г. Глущенко, находясь в Екатеринбурге, встречался с представителями армянской диаспоры, которых следствие считает организаторами нелегального игорного клуба на улице Куйбышева, 139. Они просили сделать так, чтобы полиция не трогала их точку. Глущенко решил проблему, договорившись обо всем с Романюком. Бизнесмены заплатили за это 1 млн руб.

Второй эпизод касается суммы в 300 тыс. руб. Их бизнесмены уплатили за то, чтобы вернуть игровые автоматы, изъятые сотрудниками свердловского УЭБиПК в ходе рейда в одном из клубов.

Суд признал Романюка и Глущенко виновными по обоим эпизодам. Отметим, что силовики попали в разработку по показаниям начальника отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД РФ по Екатеринбургу Эдуарда Воронина, которого задержали в рамках того же игорного дела: именно Воронин по приказу Романюка вернул игровые автоматы в нелегальный клуб. После задержания Воронин пошел на сделку со следствием и дал показания по известным ему многочисленным фактам коррупционной связи силовиков с бизнесменами. На основе этих показаний недавно был арестован экс-начальник УМВД по Екатеринбургу и МВД Карачаево-Черкессии генерал-майор Игорь Трифонов, сообщал DK.RU.

Автор: Мария Смирнова
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