Москва закупит для Екатеринбурга еще почти шестьдесят зеленых автобусов
Минтранс РФ одобрил заявку Екатеринбурга на покупку еще 58 новых автобусов большой вместимости. Таким образом, на городских маршрутах будет уже 115 газомоторных НефАЗов.
Планируется, что автобусы, которые поступят в город в 2021 г., задействуют на маршрутах № 24, 28 и 61, пишет ЕАН. Автобусы приобретаются по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», поэтому финансироваться покупка будет из бюджетов всех уровней. Большую часть средств — 60% — выделит федерация, по 20% покупки оплатят область и муниципалитет.
Как рассказывал DK.RU, в 2020 г. Екатеринбург уже приобрел 57 НефАЗов на газомоторном топливе в рамках той же федеральной программы. Машины оборудованы кондиционерами и устройствами для оплаты проезда, которые позволят отказаться от кондукторов. Автобусы прибудут в Екатеринбург до 5 ноября. По данным сайта госзакупок, стоимость одной машины оценивается в 13,9 млн руб. Общая сумма контракта по 57 автобусам составила 792,3 млн руб.
Ранее DK.RU сообщал, что областные власти поддержали инициативу по созданию нового автобусного перевозчика в городе. Группа «Синара» предложила создать компанию с автобусным парком минимум в 60 машин, работающих на газу. Предполагалось, что новой компании могут отдать несколько автобусных маршрутов, например, № 5, 19 и 61.
Также мы писали о том, что екатеринбургские власти планировали внедрить новую схему работы общественного транспорта еще в 2017 г., проект готовила организация «Город.PRO». Однако тогда сообщение об отмене ста маршрутов общественного транспорта вызвало громкий скандал. К реформе негативно отнеслись представители бизнеса, общественники, ГИБДД. В результате городским властям пришлось пойти на попятную и объявить о заморозке реформы и ее переносе на 2019 г. В рамках транспортной реформы мэрия планировала закупить 100 новых автобусов стоимостью порядка 600 млн руб. В итоге затраты существенно выросли: если новые 58 автобусов будут стоить те же 13,9 млн руб. за каждый, что и в 2020 г., то покупка 115 машин обойдется в 806,2 млн руб.