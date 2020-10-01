Москва закупит для Екатеринбурга еще почти шестьдесят зеленых автобусов

Планируется, что автобусы, которые поступят в город в 2021 г., задействуют на маршрутах № 24, 28 и 61, пишет ЕАН. Автобусы приобретаются по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», поэтому финансироваться покупка будет из бюджетов всех уровней. Большую часть средств — 60% — выделит федерация, по 20% покупки оплатят область и муниципалитет.

Как рассказывал DK.RU, в 2020 г. Екатеринбург уже приобрел 57 НефАЗов на газомоторном топливе в рамках той же федеральной программы. Машины оборудованы кондиционерами и устройствами для оплаты проезда, которые позволят отказаться от кондукторов. Автобусы прибудут в Екатеринбург до 5 ноября. По данным сайта госзакупок, стоимость одной машины оценивается в 13,9 млн руб. Общая сумма контракта по 57 автобусам составила 792,3 млн руб.

Ранее DK.RU сообщал, что областные власти поддержали инициативу по созданию нового автобусного перевозчика в городе. Группа «Синара» предложила создать компанию с автобусным парком минимум в 60 машин, работающих на газу. Предполагалось, что новой компании могут отдать несколько автобусных маршрутов, например, № 5, 19 и 61.

Также мы писали о том, что екатеринбургские власти планировали внедрить новую схему работы общественного транспорта еще в 2017 г., проект готовила организация «Город.PRO». Однако тогда сообщение об отмене ста маршрутов общественного транспорта вызвало громкий скандал. К реформе негативно отнеслись представители бизнеса, общественники, ГИБДД. В результате городским властям пришлось пойти на попятную и объявить о заморозке реформы и ее переносе на 2019 г. В рамках транспортной реформы мэрия планировала закупить 100 новых автобусов стоимостью порядка 600 млн руб. В итоге затраты существенно выросли: если новые 58 автобусов будут стоить те же 13,9 млн руб. за каждый, что и в 2020 г., то покупка 115 машин обойдется в 806,2 млн руб.