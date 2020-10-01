«Крови затерли очень много». Малолетние свердловчане избили инвалида

Инцидент произошел в поселке-курорте Самоцвет 28 сентября. О случившемся рассказал в своем аккаунте в Facebook депутат местной думы Илья Чиж.

Юные «герои» в поселке не на хорошем счету, а один из участников нападения, Марат Асретов, является чуть ли не главным, кто решает вопросы, кого миловать, а кого наказать. В тот вечер они вдвоем с напарником, используя стандартную фразу «Есть сигаретка?», подошли к Баянкину. Он ответил им «нет», а дальше все, как в 90-х — пишет депутат. И добавляет: — Как рассказывают родные, крови дома затерли много, лицо [Баянкина — прим. ред.] было разбито.

По словам Ильи Чижа, ранее один из нападавших уже состоял на учете в ПДН полиции. Он также прошел несколько комиссий в школе, но «все сходило с рук в силу возраста и жалостливого отношения руководства школы».

В инциденте будут разбираться правоохранительные органы, а заодно проверят подростков на отношение к АУЕ (движение было признано экстремистским и запрещено на территории России).

Считаю, что данной ситуации необходимо придать огласку и взять ее на самый строгий контроль. Буду обращаться в вышестоящие государственные инстанции, — резюмирует депутат.

Алапаевская городская прокуратура уже организовала проверку по инциденту, сообщает JustMedia.ru.

Подозреваемые в нанесении телесных повреждений мужчине с ограниченными возможностями здоровья уже установлены. Подростки по месту учебы имеют отрицательные характеристики, состоят на учете в полиции. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности, — сообщили в прокуратуре и добавили, что надзорное ведомство намерено дать оценку действиям полиции.

Случаи жестокого поведения подростков для Свердловской области не редкость. Самым громким инцидентом стало убийство инвалида Дмитрия Рудакова. Напомним, 20-летний Дмитрий Рудаков был найден мертвым в августе 2018-го в Березовском в районе гаражей недалеко от дома по улице Исакова. Врачи установили, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

Подозреваемые были задержаны довольно быстро, ими оказались четверо подростков в возрасте от 14 до 16 лет, а также 13-летняя девочка, которая снимала убийство на камеру. DK.RU подробно писал о резонансной истории. Также о жестоком убийстве высказывались специалисты. В частности, адвокат-партнер группы правовых компаний LOYS Константин Фарберов прогнозировал, что какое бы преступление ни совершили подростки, максимум, что им грозит — десять лет лишения свободы, а фактически, скорее всего, приговор будет более мягким. Эксперт заявлял, что законодательство для подростков, достигших 16 лет и совершивших особо тяжкие преступления, следовало бы ужесточить. Также DK.RU попросил разобраться в происходящем психотерапевта Рамилю Аксенову — она отмечала, что событие в Березовском нужно воспринимать как сигнал, что в нашем обществе что-то очень сильно идет не так.

В прошлом году Свердловская область возглавила антирейтинг регионов России по числу малолетних преступников. По данным генпрокуратуры РФ, за а восемь месяцев 2019 г. в регионе зафиксировали 1281 преступление, совершенное несовершеннолетними. Второе место в антирейтинге заняла Челябинская область, где с начала года произошло 1045 преступлений. Высокие показатели детской преступности отмечались также в Иркутской области (803) и Пермском крае (737). Полковник милиции в отставке и бывший сотрудник ГУУР МВД СССР Евгений Черноусов полагает, что высокая детская преступность на Урале связана с проходящим через регион каналом наркотрафика. Также в числе причин называлось движение АУЕ, у которого много приверженцев-подростков на Урале и в Сибири. Как писал DK.RU, 17 августа 2020 г. Верховный суд России вынес постановление, признающее международное общественное движение АУЕ («Арестантское уголовное единство» или «Арестантский уклад един») экстремистской организацией. Дело рассматривалось по иску Генпрокуратуры.

Вскоре после этого Екатеринбургский гарнизонный военный суд признал создателя крупнейшего АУЕ-паблика в соцсети «ВКонтакте» Николая Бабарику, его жену Наталью и друга Артема Зуева виновными в разжигании ненависти к полицейским и сотрудникам ФСБ. Николай Бабарика получил 7 лет в колонии общего режима. Наталью Бабарика приговорили к 4 годам условно, Артема Зуева — к 3 годам и 9 месяцам в колонии общего режима.