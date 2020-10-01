Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 02.10
77,27
90,72
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Максидом» купил британскую сеть Castorama в России

«Максидом» купил британскую сеть Castorama в России
Автор фото: Alina Palna. Иллюстрация: Wikimedia.org

Ритейлер заплатит 7,4 млрд руб. за 18 магазинов DIY-сети, которая не смогла стать лидером и решила уйти с российского рынка.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Британская компания Kingfisher объявила о продаже сети Castorama Russia российскому DIY-ритейлеру «Максидом». Сумма сделки составила 7,4 млрд руб. или 73 млн фунтов стерлингов по текущему курсу. 80% суммы будет выплачены при закрытии сделки, оставшиеся 20% — равными долями в течение двух лет. Сделку одобрили все регуляторы, она завершена 30 сентября.  

Castorama в России работала с 2006 г., по состоянию на 2020 г. сеть включала 18 магазинов средней площадью 10 тыс. кв. м каждый. С 1998 г. Castorama подконтрольна британской корпорации Kingfisher plc, которая включает около 1350 магазинов в восьми странах Европы. 

Castorama по итогам 2019 г. входила в число пяти крупнейших DIY-ритейлеров России, за прошлый год ее выручка значительно сократилась. «Максидом» находится на седьмом месте по объему продаж, в прошлом году выручка сети также незначительно снизилась после открытия восьми гипермаркетов Leroy Merlin в Санкт-Петербурге на месте объектов сети «К-Раута».

Как указывали специалисты агентства INFOLine, сделка может обеспечить хороший синергетический эффект, так как торговые объекты компаний практически не пересекаются территориально, и в случае её удачного завершения в 2020 году «Максидом» сможет выйти на третье место в рейтинге DIY Retail Russia TOP. 

Владелец Castorama объявил об уходе с рынков России, Испании и Португалии еще в конце 2018 г., чтобы сосредоточиться на французском рынке.

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «В ближайшие годы нас ждет битва за людей. Мы несемся в кадровую пропасть 2036 года»«В ближайшие годы нас ждет битва за людей. Мы несемся в кадровую пропасть 2036 года»
  • Пятидесятилетние — самые несчастные люди в мире. Почему расцвет жизни на самом деле гнететПятидесятилетние — самые несчастные люди в мире. Почему расцвет жизни на самом деле гнетет
  • Наша эмпатия на деле махровый эгоизм. Искренне помогать другому вообще не в природе людейНаша эмпатия на деле махровый эгоизм. Искренне помогать другому вообще не в природе людей
  • Бывшие супруги делят торговый центрБывшие супруги делят торговый центр
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.