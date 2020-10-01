«Максидом» купил британскую сеть Castorama в России

Британская компания Kingfisher объявила о продаже сети Castorama Russia российскому DIY-ритейлеру «Максидом». Сумма сделки составила 7,4 млрд руб. или 73 млн фунтов стерлингов по текущему курсу. 80% суммы будет выплачены при закрытии сделки, оставшиеся 20% — равными долями в течение двух лет. Сделку одобрили все регуляторы, она завершена 30 сентября.

Castorama в России работала с 2006 г., по состоянию на 2020 г. сеть включала 18 магазинов средней площадью 10 тыс. кв. м каждый. С 1998 г. Castorama подконтрольна британской корпорации Kingfisher plc, которая включает около 1350 магазинов в восьми странах Европы.

Castorama по итогам 2019 г. входила в число пяти крупнейших DIY-ритейлеров России, за прошлый год ее выручка значительно сократилась. «Максидом» находится на седьмом месте по объему продаж, в прошлом году выручка сети также незначительно снизилась после открытия восьми гипермаркетов Leroy Merlin в Санкт-Петербурге на месте объектов сети «К-Раута».

Как указывали специалисты агентства INFOLine, сделка может обеспечить хороший синергетический эффект, так как торговые объекты компаний практически не пересекаются территориально, и в случае её удачного завершения в 2020 году «Максидом» сможет выйти на третье место в рейтинге DIY Retail Russia TOP.

Владелец Castorama объявил об уходе с рынков России, Испании и Португалии еще в конце 2018 г., чтобы сосредоточиться на французском рынке.