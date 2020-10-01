В Екатеринбурге определились с кандидатом на пост главы департамента образования

Официального приказа еще нет, однако информацию о назначении Константина Шевченко подтвердили во Дворце молодежи. Приступить к новой работе он должен 5 октября. Пока обязанности начальника департамента образования выполняет Ольга Бабченко.

Напомним, место главы департамента освободилось три недели назад, когда Екатерину Сибирцеву, занимавшую эту должность с 2016 г., назначили вице-мэром по соцполитике. На пост нового главы департамента рассматривались разные кандидатуры. Как сообщало URA.RU, Сибирцева «дала понять, что не хотела бы назначать на это место никого из департамента и будет искать человека на стороне». Так, по данным DK.RU, занять эту должность предлагали Светлане Тренихиной, экс-директору гимназии №2, которая с весны 2020 г. занимает пост ректора свердловского Института развития образования. Однако менять «область» на «город» она отказалась.

Кандидатура Константина Шевченко стала наиболее оптимальной. «Он подходит по всем качествам, имеет положительные характеристики», — сообщил URA.RU источник, знакомый с ходом обсуждения кандидатур. Отметим, Дворец молодежи — одни из крупнейших образовательных центров региона. Константин Шевченко возглавлял учреждение с 2010 г. К слову, его отец, Валерий Шевченко, в конце 1990-х-начале 2000-х годов работал в статусе первого замминистра образования при губернаторе Эдуарде Росселе.

По данным URA.RU, пост директора Дворца молодежи вместо Константина Шевченко займет Александр Слизько, который сейчас работает заместителем директора учреждения по проектной деятельности. Однако официально эта информация пока не подтверждена.

Отметим, департамент образования — одно из капиталоемких подразделений мэрии. К примеру, на подготовку школ к учебному году-2020 ушло свыше 250 млн руб.: 100 млн руб. составили плановые расходы, связанные с ремонтом и исполнением предписаний Роспотребнадзора в связи с пандемией, еще более 150 млн руб. потратили на оснащение учебных учреждений средствами профилактики и дезинфекции. Большие средства также выделяются на строительство новых школ и реставрацию (в том числе путем сноса) тех, чтобы построены ранее.Так, 1 сентября 2020 г. в Екатеринбурге открылись две новые школы — № 79 в Академическом, № 215 в Солнечном. Обе расположены в активно строящихся районах города и рассчитаны на тысячу и более учеников. По официальным данным, строительство каждой школы стоит более 1 млрд.

При этом власти Екатеринбурга, как и жители, постоянно говорят о нехватке школ — особенно в районах, где активно возводятся новостройки. В прошлом году мэр Александр Высокинский рассказал о создании «тепловой карты», на которой наглядно видно, в каких районах наибольший дефицит учебных заведений. Тогда же президент Ассоциации строителей Урала Вячеслав Трапезников анонсировал программу «20 школ Екатеринбургу от девелоперов Урала». Предполагается, что с помощью застройщиков удастся решить проблему с дефицитом школ в городе — их планируется возводить в рамках государственно-частного партнерства. Правда, застройщики не уверены, что задуманное осуществится. В частности потому, что банки не готовы давать кредиты на постройку соцобъектов.