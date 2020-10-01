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На Иннопром онлайн оценили ценность цифровизации

На Иннопром онлайн оценили ценность цифровизации
Иллюстрация: Иннопром Онлайн

30 сентября на промышленной платформе ИННОПРОМ прошла онлайн трансляция сессии о применении цифровых технологий на промышленных предприятиях. Официальным партнером сессии выступил Siemens.

Генеральный партнер проекта Иннопром онлайн — Правительство Свердловской области.

По словам Завена Киракосова, руководителя проектов ЕВРАЗ Групп, в его компании с 2017 года активно ведутся проекты по цифровизации, проекты-пилоты. Он отметил, что в ЕВРАЗ Групп подошли к пониманию необходимости программы цифровизации, поэтому в компании был осуществлен переход от стратегии последователей к стратегии новаторов.

Руководитель проектов по цифровизации и предиктивной аналитике Siemens в России Дмитрий Большов заявил в эфире Иннопром онлайн, что объем инвестиций компаний в цифровую трансформацию за последние десять лет вырос в мире в 20 раз. 

С одной стороны все точно знаем, что ценность цифровизации — неоспорима. С другой стороны, есть такая интересная вещь как парадокс Солоу. За последние десять лет инвестиции в цифровизацию увеличились порядка в 20 раз, а увеличение производительности труда произошло только в три раза. С первого взгляда кажется, что цифра не пропорциональная и получается, что цифровизация не имеет той ценности, о которой мы говорим — сказал он.

Спикер добавил, что процесс цифровизации — это процесс непрерывных улучшений, который шаг за шагом дает добавленную ценность.

Под словом "цифровой проект" мы должны понимать, что у него должны быть входные и выходные данные, в том числе и сроки. Мы можем ставить какие-то вехи, в этом случае есть возможность оценить: идем мы в правильном направлении или нет. Традиционные проектные подходы менее эффективны, – уточнил Большов.

Напомним, официальный оператор ежегодной международной промышленной выставки ИННОПРОМ ГК «Формика» объявил о запуске Иннопром онлайн в середине апреля.  Онлайн сессии INNOPROM проходят каждую среду с 12:00 до 13:30. Просмотр доступен для всех на странице сайта проекта.

Автор: Рекламная служба DK.RU
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