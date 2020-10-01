Две кэптивных страховых компании сливаются в единую структуру

Страховая компания «Согаз-Мед» стала владельцем 9,99% акций в ООО «СМК «УГМК-Медицина», сообщает «Ъ-Урал». Большей частью уральской страховой по-прежнему владеет ООО «Медногорский медно-серный комбинат» (входит в группу УГМК).

В металлургической компании подчеркивают, что сделка повысит качество страховой защиты граждан, в том числе сотрудников группы УГМК, и добавляют, что достигнутые договоренности «носят общий характер и не направлены на ограничение конкуренции».

Сотрудничество будет направлено на обогащение сторон имеющимися практиками работы в системе ОМС. Страховой бизнес является непрофильным для группы УГМК, и мы рады видеть среди наших партнеров такого крупного игрока на этом рынке, как страховая компания «Согаз-Мед», которая обладает высокой компетенцией в сфере медицинского страхования, — прокомментировал сделку гендиректор ОАО «УГМК» Андрей Козицын.

Гендиректор «Согаз-Мед» Дмитрий Толстов также заявил, что сделка ведет к «взаимному обогащению и поддержке положительного опыта работы с застрахованными гражданами».

Обе страховых компании работают на рынке с конца 90-х. «Согаз-Мед» образована в 1998 г. по решению совета директоров ПАО «Газпром». Специализируется на обязательном медицинском страховании. На сегодня в клиентском портфеле компании более 42 млн застрахованных граждан. «УГМК-Медицина» работает на рынке с 1999 г., занимается обязательным и добровольным медицинским страхованием. По данным «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль компании по итогам 2019 г. составила 10,2 млн руб.

Эксперты считают, что нынешняя сделка — первый шаг к полной покупке страхового актива металлургов структурами «Газпрома».

Есть основания подразумевать, что в ближайшее время вся компания в той или иной степени перейдет под контроль покупателя. Это закономерно в ситуации ужесточения надзора, требований к уставному капиталу и уменьшению финансирования в страховых компаниях. Страховая компания УГМК работала в комфортной ситуации в Свердловской области, в том числе с учетом административного веса головной компании. Вряд ли бизнес был рентабельным, — такой комментарий дал «Ъ» глава общественной организации по защите прав пациентов «Здравоохранение» Максим Стародубцев.

Отметим, екатеринбургский филиал страховой компании «СОГАЗ» («СОГАЗ-Мед» входит в эту структуру) — один из крупнейших игроков на региональном рынке страхования. Директор филиала, Мария Путилова в прошлом году вошла в число номинантов премии «Человек года», которую проводит DK.RU. По итогам 6 месяцев 2019 г. (по данным Банка России) компания занимала 1-е место по сборам на рынке страхования Свердловской области — объем страховых премий превысил 1 млрд руб. В 2019 г. екатеринбургский филиал АО «СОГАЗ» победил на региональном этапе всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Услуги населению».

Кроме того, DK.RU писал, что в список богатейших женщин России вошла Татьяна Ковальчук, супруга миллиардера Юрия Ковальчука: вместе с мужем они владеют 49,9% компании «Большой дом 9», которая косвенно контролирует 32,3% «СОГАЗ». Состояние г-жи Ковальчук оценивается в $600 млн.