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Путин призвал бороться за российский лес. Эксперты прогнозируют рост беззакония на рынке

Путин призвал бороться за российский лес. Эксперты прогнозируют рост беззакония на рынке
Иллюстрация: pixabay.com

Предизент России поручил запретить экспорт необработанной древесины. Инициативе обрадовались только крупные компании, небольшие фирмы Дальнего Востока заговорили о банкротстве. Что происходит?

#НОВОСТИ

Президент России Владимир Путин поручил запретить экспорт необработанной древесины. Глава государства заявил, что бесконтрольному вывозу древесины нужно поставить «жесткий заслон».

В сообщении пресс-службы Кремля приводится цитата президента: «Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород».

Такое заявление Путин сделал на совещании по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса, напомнив также о необходимости запуска федеральной информационной системы лесного комплекса.

Также Владимир Путин заявил о необходимости реформировать систему лесоустройства как основу для учета, планирования, инвентаризации и оценки лесов, четко разграничив полномочия федеральных, региональных и местных органов власти. В регионах в ближайшее время могут появиться главные федеральные государственные лесные инспекторы.

Наряду с этим предлагаю ввести правовой институт административного обследования лесных участков. Здесь должны широко применяться передовые, современные дистанционные методы зондирования, беспилотные летательные аппараты, — сказал глава государства.

Источники «Коммерсанта», близкие к правительству, пояснили, что «к этому давно шло, наведение порядка в секторе было одной из ключевых задач обновленного кабинета министров».

Предложение президента вызвало неоднозначную реакцию на лесопромышленном рынке, пишет «Ъ». В крупных корпорациях, которые часто сталкиваются с дефицитом сырья, меру считают полезной, а те компании, у которых нет своих перерабатывающих мощностей, говорят о собственной скорой гибели.

Так, в одной из крупнейших лесопромышленных компаний Segezha Group позитивно оценивают запрет на экспорт. Управляющий директор по реализации госпрограмм и лесной политики компании Николай Иванов уверен, что поддержка переработки леса необходима, а дефицит сырья, кроме лиственных балансов, очевиден. При этом Иванов призывает четко определить понятие «грубо обработанная древесина»: важно, чтобы под запретом не оказался экспорт пакетированных пиломатериалов камерной сушки. Он также выражает опасения в связи со слишком коротким переходным периодом: «Полагаю, не все игроки рынка успеют перестроиться. Особенно это касается Дальнего Востока, малого и среднего бизнеса».

Именно компании Дальнего Востока уже сейчас жалуются на отрицательную маржинальность бизнеса из-за заградительных экспортных пошлин на необработанный лес. Полный запрет экспорта, говорят источники на рынке, приведет к обратному эффекту: переработку за отведенный президентом срок наладить невозможно, так что большая часть леса станет «еще более серой», а доходы бюджета упадут.

Впрочем, правительство заявило, что поможет предприятиям. В частности, Владимир Путин уже поручил запустить с 1 января 2021 года программу льготных кредитов. Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что «будет специальная программа государственной поддержки перевооружения леспрома».

Автор: Александра Клименко
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