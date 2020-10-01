Путин призвал бороться за российский лес. Эксперты прогнозируют рост беззакония на рынке

Президент России Владимир Путин поручил запретить экспорт необработанной древесины. Глава государства заявил, что бесконтрольному вывозу древесины нужно поставить «жесткий заслон».

В сообщении пресс-службы Кремля приводится цитата президента: «Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород».

Такое заявление Путин сделал на совещании по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса, напомнив также о необходимости запуска федеральной информационной системы лесного комплекса.

Также Владимир Путин заявил о необходимости реформировать систему лесоустройства как основу для учета, планирования, инвентаризации и оценки лесов, четко разграничив полномочия федеральных, региональных и местных органов власти. В регионах в ближайшее время могут появиться главные федеральные государственные лесные инспекторы.

Наряду с этим предлагаю ввести правовой институт административного обследования лесных участков. Здесь должны широко применяться передовые, современные дистанционные методы зондирования, беспилотные летательные аппараты, — сказал глава государства.

Источники «Коммерсанта», близкие к правительству, пояснили, что «к этому давно шло, наведение порядка в секторе было одной из ключевых задач обновленного кабинета министров».

Предложение президента вызвало неоднозначную реакцию на лесопромышленном рынке, пишет «Ъ». В крупных корпорациях, которые часто сталкиваются с дефицитом сырья, меру считают полезной, а те компании, у которых нет своих перерабатывающих мощностей, говорят о собственной скорой гибели.

Так, в одной из крупнейших лесопромышленных компаний Segezha Group позитивно оценивают запрет на экспорт. Управляющий директор по реализации госпрограмм и лесной политики компании Николай Иванов уверен, что поддержка переработки леса необходима, а дефицит сырья, кроме лиственных балансов, очевиден. При этом Иванов призывает четко определить понятие «грубо обработанная древесина»: важно, чтобы под запретом не оказался экспорт пакетированных пиломатериалов камерной сушки. Он также выражает опасения в связи со слишком коротким переходным периодом: «Полагаю, не все игроки рынка успеют перестроиться. Особенно это касается Дальнего Востока, малого и среднего бизнеса».

Именно компании Дальнего Востока уже сейчас жалуются на отрицательную маржинальность бизнеса из-за заградительных экспортных пошлин на необработанный лес. Полный запрет экспорта, говорят источники на рынке, приведет к обратному эффекту: переработку за отведенный президентом срок наладить невозможно, так что большая часть леса станет «еще более серой», а доходы бюджета упадут.

Впрочем, правительство заявило, что поможет предприятиям. В частности, Владимир Путин уже поручил запустить с 1 января 2021 года программу льготных кредитов. Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что «будет специальная программа государственной поддержки перевооружения леспрома».