«Банкрот вел себя добросовестно». Суд освободил владельца автозавода АМУР от долгов

Арбитражный суд Свердловской области прекратил дело о банкротстве Павла Чернавина. Оно продолжалось около шести лет. Кредиторами выступали Банк Зенит (сумма долга 252,7 млн руб.), Альфа-банк (6,2 млн руб.), ВТБ (905,7 млн руб.), Росгосстрах Банк (55,7 млн руб), Агентство по страхованию вкладов (366,2 млн руб.). Таким образом, общая сумма долгов превышала 1,5 млрд руб. Пока длилась процедура банкротства, часть требований была погашена.

Финансовым управляющим проведен анализ сделок должника, установлено отсутствие оснований для оспаривания сделок. Умышленного уменьшения имущества и увеличения кредитных обязательств управляющим не выявлено, — говорится в решении суда.

Также суд отметил, что бизнесмен во время банкротства «не выезжал за границу, предоставлял финансовому управляющему все данные об имуществе, вел себя добросовестно, не скрывал и не оспаривал обязательств перед кредиторами, у него было намерение рассчитаться с ними в случае наличия такой возможности». Все это стало аргументом в пользу того, чтобы освободить Чернавина от уплаты оставшейся суммы долга.

С таким решением не согласился один из кредиторов — ВТБ. Представители банка заявили в суде, что директор АМУРа при получении кредита представил в банк «заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии общества, чем причинил банку крупный ущерб».

Напомним, история банкротства, которое переросло в уголовное дело, произошла в 2010 г. По версии суда, ЗАО «АМУР» получило два госзаказа от Министерства обороны РФ — один на ремонт и модернизацию 600 автомобилей, а второй на ремонт и переоборудование 200 автомобилей АРС-14. При этом руководство завода якобы ввело в заблуждение представителей Минобороны, не сообщив им о том, что предприятие с 2009 г. находится под процедурой наблюдения.

Завод «Автомобили и моторы Урала» дважды пережил банкротство. Впервые он был признан несостоятельным в 2002 г. Годом позже предприятие выкупил банк «Северная казна», чтобы производить в Новоуральске грузовики — вместе с индийским концерном ТАТА, однако проект не был реализован. После на заводе наладили сборку внедорожников по китайской технологии Great Wall Motors, но производство было закрыто из-за нерентабельности. В 2010 г. на АМУРе планировалось делать грузовики Renault, однако и это реальностью не стало, двумя годами позже завод был признан банкротом во второй раз.

Уголовное дело против г-на Чернавина длилось с 2014 г., однако в 2016 г. бизнесмена обвиняли по двум статьям УК РФ: мошенничество и незаконное получение кредита. По версии следствия, г-н Чернавин провел незаконную эмиссию векселей «АМУР» на сумму 1,2 млрд руб. Второй эпизод связан с получением кредита в 2007-2008 гг. Сторона обвинения настаивала, что предприниматель предоставил банку подложные бухгалтерские документы, на основании которых получил $12,5 млн. Вместе с процентами за просрочку сумма ущерба кредитной организации составила $16,7 млн.

В интервью DK.RU Павел Чернавин рассказывал, что крах предприятия начался после того, как федеральные власти ввели заградительные пошлины на ввоз кузовов для автомобилей, и сборочное производство на АМУРе стало невыгодным:

В 2007 г. у меня было 440% роста. Мы вышли на хорошие показатели всего за один год. Если в 2006 г. объемы были 600 млн руб., то в 2007-м — уже 2 млрд 600 млн руб. Марку Geely в России раскрутили мы. Бизнес по сборке автомобиля все расценивали как перспективный. Мы успели продать примерно 6 тыс. автомобилей. И тут начались проблемы. И самое обидное, что они были связаны даже не с пресловутым экономическим кризисом. Китайская тема на уровне государства не поддерживается. Это, конечно, неправильно, ну и бог с ним. Можно было и без государства обойтись — помогать мне не надо было, лишь бы не мешали. Банки готовы были кредитовать. Мне не хватило единственного документа — разрешения на промышленную сборку. Его-то власти мне и не дали. Убивает это — ведь страна не теряла при этом ничего. Я пришел на завод, где трудились 600 рабочих, в пик производства — 2 100. 60% сборки приходилось на отечественную сторону, а некоторые детали уже были локализованы в области — выгода всех сторон, видимо, была очевидна только мне.

В 2018 г. уголовное дело прекратили, суд посчитал действия Павла Чернавина законными и полностью оправдал бизнесмена. Этим решением руководствовался и Арбитражный суд Свердловской области при вынесении нынешнего вердикта. Однако представители ВТБ с решением арбитража не согласились и направили жалобу в 17-й арбитражный апелляционный суд.