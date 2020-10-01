«Парадигма бизнеса, где главное — прибыль, уходит». ТЦ МЕГА затевает большой редевелопмент

ТЦ «МЕГА» в Екатеринбурге начинает редевелопмент: площадь торгового центра вырастет на 30%, со 103 тыс. до 132 тыс. кв. м, будет построена вторая очередь, а первую очередь реконструируют, добавив детский центр, комьюнити-центр и развлекательный кластер, в том числе кинотеатр. Об этом на презентации проекта рассказала управляющая МЕГИ в Екатеринбурге Айше Агекян.

Стоимость проекта оценивается в сумму порядка 5 млрд руб., сказала Юлия Дальнова, руководитель проекта редевелопмента МЕГИ. Редевелопмент ТЦ уже начался, он пройдет в два этапа. Осенью 2021 г. на участке земли за МЕГОЙ планируется построить вторую очередь торгового центра площадью 13 тыс. кв м, а осенью 2022 г. — провести реконструкцию первой очереди. О сроках окупаемости в МЕГЕ пока не говорят, но указывают, что проект коммерчески привлекательный.

Посетители МЕГИ часто говорили, что торговому центру не хватает развлекательной составляющей и детского центра, говорит Айше Агекян. Конечная цель редевелопмента — стать больше чем торговым центром, создать из МЕГИ т.н. «третье место», общественное пространство, куда люди будут ездить не только за покупками, но и проводить досуг.

Прежде чем инициировать какой-то проект, мы сначала обращаемся к конечным пользователям. Мы задавали людям вопрос: «Чего вы ждете от общественных пространств?» Если говорить про Урал, то людям хочется получать энергию, перезаряжаться, получать новый опыт, встречаться с единомышленниками. Они ждут чего-то более нестандартного, чем просто предложение товаров и услуг под одной крышей. Ведущей потребностью оказалась энергия, второстепенной, но не менее важной — общение и комфорт, — рассказала г-жа Агекян.

ТЦ будет продолжать работу во время редевелопмента. Развлекательный кластер площадью 3000 кв. м будет включать, помимо кинотеатра, игры для людей разного возраста, и для детей, и для подростков. Откроются также новые рестораны и кафе. Одна из фишек редевелопмента — комьюнити-центр, который призван объединить различные сообщества города. Там будет лекторий на 300 мест, кулинарная студия, музыкальная студия, которую можно будет использовать в том числе для записи подкастов. Открыть комьюнити-центр планируется весной, работы над ним начнутся уже в этом октябре, говорит управляющая МЕГИ.

У меня ощущение, что старая парадигма бизнеса, где главным являлось получение прибыли и выполнение KPI, сейчас уходит. Я предлагаю поставить во главу бизнеса человека, его потребности и желания . Как следствие нашей заботы и хорошего отношения, он становится лояльным нашему месту. И, как следствие этой лояльности, получаются те самые KPI. Несмотря на то что эта мысль лежит на поверхности, пока еще, к сожалению, это достаточно редкий подход. Самое главное, чего не нужно делать — недооценивать клиентов. <...> Хочется, чтобы люди в городе были максимально скооперированы, разные силы перестали друг с другом конфликтовать. Мне бы хотелось, чтобы каждый бизнес стал осознанным, социальным. На мой взгляд, бизнес, замкнутый на себе и ориентированный только на прибыль — это вчерашний день. Как только базовые потребности у человека закрыты, людям хочется быть причастными к чему-то большому, оставить какое-то наследие. И мы как общественное пространство должны предоставить для этого инфраструктуру. Мне бы хотелось, чтобы разные силы города работали в коллаборации и выводили город на новый уровень. Бизнес может этому способствовать, не теряя в прибыли. В общем-то, это даже дает коммерческий выхлоп, — рассуждает Айше Агекян.

В связи с пандемией коронавируса изменений в проект не вносили, уточнила Айше Агекян: безопасности в компании и так отдают приоритет.

Брать на себя социальную ответственность бизнесу за происходящее в городе мешает прежде всего масштаб мышления руководителей, полагает топ-менеджер. «Для того, что наш социум думает о бизнесе и называет успехом, многого не требуется: надо создать бизнес и сделать его прибыльным, разными путями. Не говорится никогда, что бывает продолжение: ты можешь охватывать все новые сообщества, выходить на уровень города. Есть тенденция к сужению. Мы сами себя сужаем, социум сужает. Чем больше таких локаций и активных руководителей будет появляться, тем быстрее такой подход станет нормой».

Об открытии кинотеатра в МЕГЕ DK.RU сообщил в начале августа. По некоторым данным, он должен был появиться на месте строительного гипермаркета OBI, но в ТЦ опровергли информацию о прекращении его работы.

Фото: ТЦ МЕГА