Спецы нужны «еще вчера». Уральские компании получили шанс решить вопрос кадрового голода

Эксперты и участники рынка образования Свердловской области по итогам летней приемной кампании 2020 года зафиксировали интересный тренд: отток талантливых абитуриентов из региона в Москву и Санкт-Петербург замедлился. Многие одаренные выпускники школ, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ или являются победителями олимпиад различного уровня, успешно поступили в вузы Свердловской области.

Отчасти это связывают с эффектом пандемии, родители побоялись отправлять детей на обучение в другие города. Некоторые участники рынка считают, что спрос на вузы Свердловской области закономерен, ведь здесь расположены сильнейшие университеты Большого Урала. Более того, некоторые имеют прямую связь со столичным уровнем образования, будучи филиалом сильного федерального вуза.

По наблюдениям экспертов, особенно заметно в этом году приросли яркими абитуриентами такие направления обучения, как «Экономика и управление», «Государственное и муниципальное управление», ИТ, юриспруденция, медицинская биохимия и другие.

С одной стороны, это говорит о том, что через четыре года местная экономика получит очень качественные кадры, с другой — такая тенденция является вызовом для рынка образовательных услуг и рынка труда, ведь им обоим предстоит нелегкая задача: удержать талантливые кадры внутри региона «в длинную». Директор УИУ — филиала РАНХиГС Руслан Долженко рассказал:

Первые итоги приемной кампании 2020 г. по Уральскому институту управления показывают, что, во-первых, у нас вырос набор. Мы приняли в 1,4 раза больше заявлений абитуриентов, чем год назад. Несмотря на то что была опасность снижения числа абитуриентов, по очному обучению этого уже не случилось. На заочное отделение набор еще идет до начала ноября. По бакалавриату набор на внебюджетные места увеличился в среднем на 15%, а набор в магистратуру возрос на 18%. Мы зафиксировали повышенный спрос на юридическое образование. А, например, на самом востребованном направлении «Государственное и муниципальное управление» (ГМУ) конкурс составил 21 человек на одно бюджетное место. Кроме того, что для нас является очень ценным, вырос балл по ЕГЭ — в среднем на 4 пункта, а это немало. По направлению «ГМУ» средний вступительный балл составил 87,1 балла (в прошлом году — 84,5). По направлению «Менеджмент» — 86,3 в этом и 82,9 — год назад. В этом сезоне мы зафиксировали прирост 100-балльников и «олимпиадников», что прямо свидетельствует: талантливые выпускники школ предпочитают продолжать обучение в домашнем регионе, а не собирать чемоданы в Москву или Питер.

Руслан Долженко полагает, что нынешний тренд, когда талантливая молодежь выбирает вузы «по месту жительства», сложился из-за пандемии и он, возможно, временный: родители не хотят отпускать чад далеко и надолго, рисковать их здоровьем в столичном многолюдье. Но для региональных вузов появился шанс доказать, что они могут готовить студентов не хуже, чем столичные университеты. А для местной экономики это долгожданный предвестник повышения качества трудового капитала.

В Уральском федеральном университете также подтверждают, что в 2020 г. зафиксирован всплеск стобалльников и повышение среднего балла по ЕГЭ на некоторых специальностях. Заместитель директора по образовательной деятельности по организации приема и довузовскому образованию УрФУ Елена Авраменко отметила:

В целом по итогам приемной кампании мы можем сказать, что Свердловская область является привлекательным регионом для выпускников школ. В этом году мы фиксируем спрос на направление обучения «Экономика и управление», где практически полностью набор закрыт 100-балльниками. По направлению «Управление персоналом» средний бал по ЕГЭ составил 100 баллов. То есть талантливые студенты действительно сконцентрировались в Свердловской области.

Руслан Долженко добавляет, что заполучить талантливых студентов — половина дела, важно, чтобы после обучения выпускники оставались внутри региона, устраивались на работу по специальности и улучшали экономическое состояние Урала:

До сих пор было так: на четвертом курсе бакалавриата лучшие из лучших ждут-не дождутся, когда получат диплом и уедут в поисках счастья в столицу. Это действительно утечка мозгов. Сейчас ключевая задача работодателей Свердловской области — всеми силами удержать выпускников, сделать так, чтобы таланты выбирали Екатеринбург, Первоуральск, Богданович, Реж…

Сам институт, по словам Долженко, делает все возможное, чтобы у студентов не было сомнений: в домашнем регионе им будет интересно, их ждет живая интересная работа и карьерный рост. Для этого филиал РАНХиГС активно работает с предприятиями, нацеленными на развитие, директор и его молодая команда регулярно проводят встречи в муниципалитетах области.

О необходимости удерживать талантливые кадры внутри региона говорит и исполнительный вице-президент Регионального объединения работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» Татьяна Кансафарова. По ее словам, кадровый голод — одна из основных проблем уральского бизнеса. Причем речь идет именно о качественных, квалифицированных сотрудниках:

Вопросы кадрового обеспечения входят в топ-3 проблем уральского бизнеса. Эта проблема стоит в одном ряду с такими трудностями, как отсутствие финансовых инструментов и отсутствие долгосрочного спроса на продукцию. Да, регион становится привлекательным для жизни и работы, но важно, чтобы крупный, малый и средний бизнес были обеспечены качественными кадрами равномерно. Например, для экономических специальностей существует такая проблема: человек закончил направление «менеджмент» и вроде бы является универсальным специалистом для любого направления бизнеса, но на деле это не так. Узкая специализация снижает уровень его возможностей и ценность как «универсального солдата». Это к вопросу о гибкости образовательных программ, потому что сегодня нужен один набор навыков, а через год-два следует добавить новый модуль в обучении.

Прогнозировать, насколько успешно сложится карьера талантливых абитуриентов, которые в этом году остались в Свердловской области, сложно, поскольку тренды на кадровом рынке меняются быстрее, чем уральская погода. Но одно можно сказать твердо — из-за демографических особенностей в ближайшие годы рынок труда будет испытывать нехватку специалистов. Поэтому HR-политика предприятий должна опираться на два направления: первое — формировать благоприятную среду для новых выпускников поколения Z. И второе — перенастраивать коллективы на новые задачи и условия. Здесь подойдет как привычная заочная форма обучения, так и «точечные» образовательные проекты.

Сейчас растет спрос на программы быстрого повышения квалификации или переквалификации. Это очень востребовано реальным сектором экономики: специалисты нужны прямо сейчас, даже если они немного недотягивают, у них должна быть возможность освоить современные навыки. Качественные специалисты нужны экономике «еще вчера», — говорит Татьяна Кансафарова.

Все ведущие вузы Урала поняли, что необходимо сотрудничать с компаниями, которые представляют реальный сектор экономики региона. Но и сам бизнес все чаще обращается в учебные заведения с просьбой разработать специальные образовательные модули для сотрудников или же просит провести научные исследования, которые помогут в развитии.

Вузы активно подстраиваются под заказы и готовы предлагать компаниям как специальные программы обучения, так и студентов для прохождения практики, а аспирантов — для научных исследований. Например, тот же филиал РАНХиГС в Екатеринбурге минувшим летом открыл сразу три крупных образовательных проекта совместно с реальным бизнесом.

Так, совместно с Корпоративным университетом ТМК2U (ТМК и Группа Синара) в вузе была разработана программа дополнительного образования «Управление персоналом на металлургических предприятиях». Программа обучения составлена специально для сотрудников HR-блока предприятий группы ТМК и Группы Синара.

В группу обучения вошли 24 человека с шести предприятий ТМК, сотрудники Корпоративного университета ТМК2U, АО «СТЗ», АО «СинТЗ», АО «ОМЗ», АО «ВТЗ» и АО «ТАГМЕТ». Руководитель Сервиса программ развития и организации обучения Корпоративного университета TMK2U Алсу Закирова отмечает:

Чистой теории нам недостаточно, к тому же очень много информации доступно в открытых источниках. Поэтому при помощи уникальной методологии РАНХиГС максимально сосредоточится на практике: упражнения, брейнсторминг, форсайт-сессия, которая станет кульминацией первого модуля и где участники определят вектор темы своего будущего проекта.

Новый образовательный альянс формируется и вокруг туристического кластера «Гора Белая». Кластер как пространство для бизнеса разного формата и масштаба становится полигоном для научно-практической работы студентов и аспирантов вуза.

Сравнительно новый статус кластера требует системных юридических знаний, особых навыков в сфере экономики и менеджмента по всей цепочке туристического бизнеса, здесь же есть потребность в компетенции экспертов по государственному и муниципальному управлению.

Еще один успешный опыт сотрудничества — образовательные программы для МУП «Водоканал». У предприятия есть ряд технологических и технических задач, решить которые поможет новый подход в управлении:

Мы в определенном смысле, разумеется, монополисты, но принципы рыночной экономики, особенно в сфере управления, ответственности, бережливого производства, рациональной организации технологических процессов, должны присутствовать и у нас в обязательном порядке, — говорит замдиректора МУП «Водоканал» Александр Караваев.

На предприятии признаются, что для дальнейшего развития им необходимо уйти от привычной с советских времен практики управления в стиле «у нас все свое». Кроме того, на предприятии требуется новый подход к управлению персоналом, подготовке всех подразделений предприятия к новому — рыночному — мышлению. Еще одна важная задача — новый стиль взаимоотношений с потребителями: просветительская работа, выстраивание полноценного клиентского сервиса.

Все эти задачи «Водоканал» будет решать в партнерстве с филиалом РАНХиГС в Екатеринбурге. Сотрудники вуза не только подготовят образовательные программы для кадров МУПа, но и займутся консалтингом. В идеале — сформируют специальную проектную группу для обучения всех «водоканалов» области.

В уральском филиале РАНХиГС отмечают, что могут создать индивидуальную магистерскую программу под задачи предприятия или отрасли. Так, сейчас здесь обсуждается возможность провести обучение главных врачей частных и государственных клиник по развитию управленческих компетенций. Начата работа над программой MBA-s — ее уральскому бизнесу презентуют до конца года.

Тренд на альянс образовательной среды и делового сообщества оформился. Его контуры пока включают самых активных руководителей вузов и наиболее дальновидных предпринимателей. Задача тех и других одна: остановить утечку мозгов, дав возможность талантливым молодым людям уже сейчас работать в интересах региональной экономики.