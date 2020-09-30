Более 100 тысяч предпринимателей помогли создать новые тарифы Делобанка
«Тарифы созданы предпринимателями, именно поэтому они такие выгодные. Наши клиенты выбирают простоту бизнес-процессов и процедур взаимодействия с банком».
В тарифные планы включен только необходимый для ведения бизнеса набор инструментов, а дополнительные сервисы подключаются самостоятельно онлайн. Для создания выгодных тарифов Делобанк учитывал опыт 100 тысяч предпринимателей. Это помогло определить те самые условия, благодаря которым клиенты могли бы не только сэкономить, но и заработать с банком.
После отработки различных комбинаций, появились три новых тарифных плана: ДелоЛайт, ДелоПро и ДелоУльтра. Теперь выгода предпринимателей не только в удобстве, но и в новых возможностях: чем больше обороты бизнеса — тем больше бонусов, а при определенной активности тариф может стать бесплатным.
Тарифы созданы предпринимателями, именно поэтому они такие выгодные. Наши клиенты выбирают простоту бизнес-процессов и процедур взаимодействия с банком. Новая линейка упрощает выбор тарифного плана. При этом мы стремится экономить не только время, но и деньги своих клиентов, поэтому в обновленных тарифах клиенты Делобанка получают действительно нужные бонусы. Например, можно размещать рекламу за наш счет, а также зарабатывать процент на весь остаток, — рассказала Ирина Кузьмина, директор по развитию Делобанка.
При единовременной оплате любого тарифного плана предусмотрены скидки 5-20%.
Ознакомиться с условиями можно здесь.