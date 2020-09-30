Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 01.10
78,78
92,43
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Более 100 тысяч предпринимателей помогли создать новые тарифы Делобанка

Более 100 тысяч предпринимателей помогли создать новые тарифы Делобанка
Иллюстрация: Делобанк

«Тарифы созданы предпринимателями, именно поэтому они такие выгодные. Наши клиенты выбирают простоту бизнес-процессов и процедур взаимодействия с банком».

В тарифные планы включен только необходимый для ведения бизнеса набор инструментов, а дополнительные сервисы подключаются самостоятельно онлайн. Для создания выгодных тарифов Делобанк учитывал опыт 100 тысяч предпринимателей. Это помогло определить те самые условия, благодаря которым клиенты могли бы не только сэкономить, но и заработать с банком.

После отработки различных комбинаций, появились три новых тарифных плана: ДелоЛайт, ДелоПро и ДелоУльтра. Теперь выгода предпринимателей не только в удобстве, но и в новых возможностях: чем больше обороты бизнеса — тем больше бонусов, а при определенной активности тариф может стать бесплатным. 

Тарифы созданы предпринимателями, именно поэтому они такие выгодные. Наши клиенты выбирают простоту бизнес-процессов и процедур взаимодействия с банком. Новая линейка упрощает выбор тарифного плана. При этом мы стремится экономить не только время, но и деньги своих клиентов, поэтому в обновленных тарифах клиенты Делобанка получают действительно нужные бонусы. Например, можно размещать рекламу за наш счет, а также зарабатывать процент на весь остаток, — рассказала Ирина Кузьмина, директор по развитию Делобанка.

При единовременной оплате любого тарифного плана предусмотрены скидки 5-20%. 

Ознакомиться с условиями можно здесь.

Автор: Рекламная служба DK.RU
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «В ближайшие годы нас ждет битва за людей. Мы несемся в кадровую пропасть 2036 года»«В ближайшие годы нас ждет битва за людей. Мы несемся в кадровую пропасть 2036 года»
  • Обострение конфликта в Нагорном Карабахе: Армения и Азербайджан ввели военное положениеОбострение конфликта в Нагорном Карабахе: Армения и Азербайджан ввели военное положение
  • Коммерческие банки не захотели выдать кредиты Свердловской областиКоммерческие банки не захотели выдать кредиты Свердловской области
  • Урбанист Илья Варламов нашел «самый уродливый мост России». Он оказался под Нижним ТагиломУрбанист Илья Варламов нашел «самый уродливый мост России». Он оказался под Нижним Тагилом
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.