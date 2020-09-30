Армения думает, признать ли Нагорный Карабах. Азербайджан грозит самым жестким ответом

Из-за обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе власти Армении рассматривают возможность признания независимости республики. Как пишет ТАСС, об этом сказал армянский премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции. При этом, по его словам, Ереван настроен на установление долгосрочного мира в регионе.

У нас есть цель установить длительный мир и стабильность в регионе. Мы не хотим, чтобы, например, через два-три года эта ситуация повторялась. Но Армения никогда не будет действовать в ущерб своим национальным интересам и интересам Нагорного Карабаха, — сказал г-н Пашинян.

Признание Арменией независимости Нагорного Карабаха будет означать «сожжение всех мостов», сказал РБК посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы:«Реакция будет самой негативной. Вот тогда это уже будет только до конца», — сказал он телеканалу.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе, на границе Армении и Азербайджана, началось 27 сентября: на спорной территории идут боевые действия. В обеих странах введено военное положение, объявлена мобилизация. При этом и Армения, и Азербайджан заявляют о больших военных потерях противника, в ответ каждая сторона отрицает эту информацию.